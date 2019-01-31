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Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove
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Женщина, жившая 5500 лет назад Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove
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Мужчина-кроманьонец Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove
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Мужчина из железного века Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove
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Представитель англосаксонского периода Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove
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Женщина из Патчема Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove
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Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove
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Женщина-неандерталец Фото: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove
Как выглядели древние жители Европы: детальное моделирование
В одном из музеев Великобритании начала работу выставка, знакомящая посетителей с внешностью первых европейцев.
Анастасия Баринова
31 января 2019 в 19:06
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Современные технологии позволяют заглянуть вглубь веков и по неполным фрагментам воссоздать детальную картину прошлого. Это касается многих аспектов истории, палеонтологии и археологии, и немалых успехов наука добилась в сфере реконструкции внешности древних людей. Взяв за основу сохранившиеся кости, мастера моделируют череп, принимая во внимание множество дополнительных данных: особенности региона, где были найдены останки, климат, культуру и местные традиции; ДНК (в том числе современных представителей народности), радиоуглеродный анализ и многое другое.
Одним из ведущих специалистов в этой области является судмедэксперт из Швеции Оскар Нильссон (Oscar Nilsson). С его помощью мир узнал, как выглядела перуанская королева и какой была греческая молодежь 9000 лет назад. Недавно Музей в британском городе Брайтон собрал несколько работ палеохудожника, посвященных людям, жившим в Брайтоне или неподалеку, во времена от ледникового периода до саксонской эпохи. Что у него получилось – можете посмотреть в верхней фотогалерее.
Среди из персонажей, представленных на выставке – женщина-неандерталец с территории современного Гибралтара, мужчина-кроманьонец из Франции и женщина из Уайтхока, возраст останков которой оценивается в 5500 лет. Представитель железного века, живший в период между 2400 и 2200 лет назад, был найден неподалеку от Брайтона. Он был похоронен в полусогнутом положении на ложе из ракушек.
Женщина из Патчема умерла примерно в 250 году нашей эры. Она имела позвоночную грыжу, а похоронили ее с гвоздем, вбитым в затылок. В ее могиле также были найдены разбросанные гвозди – объяснения этому нет. А мускулистый и крепкий мужчина англосаксонского периода (около 500 г. н.э.) умер в возрасте 45 лет от причин, с которыми в наше время научились бороться: абсцесс зубов вызвал заражение крови.
На воссоздание каждого лица у реконструктора ушли сотни часов. Посмотрите, как работают другие палеохудожники.
Одним из ведущих специалистов в этой области является судмедэксперт из Швеции Оскар Нильссон (Oscar Nilsson). С его помощью мир узнал, как выглядела перуанская королева и какой была греческая молодежь 9000 лет назад. Недавно Музей в британском городе Брайтон собрал несколько работ палеохудожника, посвященных людям, жившим в Брайтоне или неподалеку, во времена от ледникового периода до саксонской эпохи. Что у него получилось – можете посмотреть в верхней фотогалерее.
Среди из персонажей, представленных на выставке – женщина-неандерталец с территории современного Гибралтара, мужчина-кроманьонец из Франции и женщина из Уайтхока, возраст останков которой оценивается в 5500 лет. Представитель железного века, живший в период между 2400 и 2200 лет назад, был найден неподалеку от Брайтона. Он был похоронен в полусогнутом положении на ложе из ракушек.
Женщина из Патчема умерла примерно в 250 году нашей эры. Она имела позвоночную грыжу, а похоронили ее с гвоздем, вбитым в затылок. В ее могиле также были найдены разбросанные гвозди – объяснения этому нет. А мускулистый и крепкий мужчина англосаксонского периода (около 500 г. н.э.) умер в возрасте 45 лет от причин, с которыми в наше время научились бороться: абсцесс зубов вызвал заражение крови.
На воссоздание каждого лица у реконструктора ушли сотни часов. Посмотрите, как работают другие палеохудожники.