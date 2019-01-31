В африканском заповеднике найден затерянный город
Принцип действия аппарата напоминает работу радара, но вместо радиоволн посылаются световые лучи. В зависимости от их отражения можно составить карту скрытых от глаз объектов. Лидар начал применяться в археологии сравнительно недавно и уже помог совершить открытие в Гватемале: под землей на хорошо известном археологическом участке сохранилось 60 000 древних сооружений.
В ЮАР, на территории современного природного парка, в XV веке располагался город Квененг (Kweneng), где на площади около 20 квадратных километров было построено примерно 850 домов. В центре были возведены массивные ограждения – вероятно, для содержания крупного рогатого скота. Также было найдено несколько пар параллельных каменных стен – предположительно, по этим путям животных вводили и выводили из города.
В Квененге проживал народ тсвана, в наши дни населяющий Ботсвану и ряд районов ЮАР, Намибии и Зимбабве. В те времена в каждой семье было не только множество детей, но и по несколько жен; подсчитать, сколько домов было жилыми одновременно, специалисты пока не могут, но, по приблизительным оценкам, во все исторические периоды население города составляло около 10 000 человек. Ученые считают, что Квененг, как и многие другие населенные пункты региона, пришел в упадок в результате локальных междоусобных войн – приблизительно в 1820-х годах.
South African 'lost city' found using laser technology pic.twitter.com/BiqWU9mPU4— Reuters Top News (@Reuters) January 29, 2019
«Эта находка заполняет белые пятна в нашей истории. Для южной части Африки это очень важно, поскольку здесь практически не сохранилось письменных артефактов», – Ферн Имбали Сиксванха (Fern Imbali Sixwanha), археолог.
Узнайте о подводном захоронении, найденном в США.
В Квененге проживал народ тсвана, в наши дни населяющий Ботсвану и ряд районов ЮАР, Намибии и Зимбабве. В те времена в каждой семье было не только множество детей, но и по несколько жен; подсчитать, сколько домов было жилыми одновременно, специалисты пока не могут, но, по приблизительным оценкам, во все исторические периоды население города составляло около 10 000 человек. Ученые считают, что Квененг, как и многие другие населенные пункты региона, пришел в упадок в результате локальных междоусобных войн — приблизительно в 1820-х годах.
South African 'lost city' found using laser technology pic.twitter.com/BiqWU9mPU4
— Reuters Top News (@Reuters) January 29, 2019
«Эта находка заполняет белые пятна в нашей истории. Для южной части Африки это очень важно, поскольку здесь практически не сохранилось письменных артефактов», — Ферн Имбали Сиксванха (Fern Imbali Sixwanha), археолог.
Узнайте о подводном захоронении, найденном в США.