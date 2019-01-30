444
0
В Австралии создают «противоукусный» гидрокостюм для защиты от акул
Австралийские ученые тестируют синтетический каучук нового типа.
Анастасия Баринова
30 января 2019 в 15:52
Человек редко является прямой целью нападения акулы – чаще всего хищная рыба защищается или реагирует на непонятный раздражитель. И если крокодил может съесть человека целиком, то большинство смертельных случаев от нападений акул связано с кровопотерей: даже незначительная рана может оказаться фатальной. Для того, чтобы минимизировать число трагедий, австралийские специалисты приступили к разработке костюма «против укусов акул».
Научную работу ведут исследователи из Университета Флиндерс в Аделаиде. Несмотря на то, что в рейтинге самых смертельных животных Австралии акулы занимают лишь четвертое место, ученые получили под этот проект государственное финансирование. По статистике, в течение 2018 года в Австралии, куда на отдых приезжают десятки миллионов человек, было зафиксировано 27 нападений акул на человека. На одном из курортов неподалеку от Большого Барьерного рифа инцидент оказался смертельным, а в остальных случаях люди отделались травмами.
Тем не менее, каждое появление акул вблизи пляжей вызывает бурный общественный резонанс. В рамках задачи, направленной на безопасность гостей и жителей страны, ученые будут тестировать новый тип неопрена. Этот синтетический каучук уже сейчас используется в гидрокостюмах, но его модификации сделают одежду прочнее. Сила укуса акулы способна сломать человеку кости, но по крайней мере в таком костюме он уже не умрет от кровопотери.
Модифицированная ткань будет проверена на соответствие нормативам для костюмов серфингистов и дайверов. Сейчас ведется тестирование в естественной среде обитания акул – в заливе Спенсер к западу от Аделаиды.
Узнайте, как победить в схватке с акулой.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!
Научную работу ведут исследователи из Университета Флиндерс в Аделаиде. Несмотря на то, что в рейтинге самых смертельных животных Австралии акулы занимают лишь четвертое место, ученые получили под этот проект государственное финансирование. По статистике, в течение 2018 года в Австралии, куда на отдых приезжают десятки миллионов человек, было зафиксировано 27 нападений акул на человека. На одном из курортов неподалеку от Большого Барьерного рифа инцидент оказался смертельным, а в остальных случаях люди отделались травмами.
Тем не менее, каждое появление акул вблизи пляжей вызывает бурный общественный резонанс. В рамках задачи, направленной на безопасность гостей и жителей страны, ученые будут тестировать новый тип неопрена. Этот синтетический каучук уже сейчас используется в гидрокостюмах, но его модификации сделают одежду прочнее. Сила укуса акулы способна сломать человеку кости, но по крайней мере в таком костюме он уже не умрет от кровопотери.
«Мы отдаем себе отчет в том, что все проблемы это не решит: костюм не способен предотвратить все травмы и переломы в случае встречи с акулой. Но даже простое уменьшение объема раны способно минимизировать кровопотерю, и, наряду со срочными экстренными мерами, это снизит смертность среди пловцов», – Чарли Хувенерс (Charlie Huveneers), доцент Университета Флиндерс.
Модифицированная ткань будет проверена на соответствие нормативам для костюмов серфингистов и дайверов. Сейчас ведется тестирование в естественной среде обитания акул – в заливе Спенсер к западу от Аделаиды.
Узнайте, как победить в схватке с акулой.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!