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Ночное небо февраля: астрономический прогноз
Февральское небо при условии ясной погоды порадует нас яркими зимними созвездиями, и весь месяц Юпитер вместе с Венерой будут сиять для вас по утрам.
Анастасия Баринова
1 февраля 2019 в 11:50
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Февраль начнется с интересного астрономического явления: 2 февраля произойдет покрытие Сатурна Луной, видимое на дневном небе в России (10:18 мск). В это время из определенной точки наблюдатель сможет увидеть, как одно небесное тело проходит перед другим, заслоняя его часть.
5 февраля Луна расположится на расстоянии 406 555 км от Земли (в апогее): это минилуние, или самая далекая Луна за весь 2019 год. Напротив, 19 февраля состоится максимальное приближение Луны к Земле, когда ночное светило окажется в перигее: 356 761 км. Благодаря полнолунию в этот же день мы сможем наблюдать наибольший лунный диаметр на небе в текущем году (суперлуние).
Солнце движется по созвездию Козерога до 16 февраля, а затем переходит в созвездие Водолея. Как отмечают в Московском Планетарии, в феврале продолжительность дня быстро увеличивается, достигая к концу месяца 10 часов 35 минут на широте Москвы. С обязательным применением солнечных фильтров на поверхности дневного светила получится наблюдать пятна и другие образования практически в любой телескоп или бинокль (особенно крупные пятна можно будет даже увидеть невооруженным глазом).
Высоко в восточной области неба Большая Медведица приближается к зениту, под ней находятся созвездия Гончих псов, Волопаса и Северной Короны, левее которых поднимаются созвездия Геркулеса и Лиры, а над ними – Голова Дракона. На северо-западе видны созвездия Тельца и Возничего, а на западе расположился Овен и заходящие созвездия Рыб и Кита. В утренние часы небо украшают Венера, Сатурн и Юпитер, а вечером на смену им приходят Уран, Нептун и Марс, при этом 13 февраля Марс проходит в 1° севернее Урана.
Узнайте, как планеты Солнечной системы получили свои имена.
5 февраля Луна расположится на расстоянии 406 555 км от Земли (в апогее): это минилуние, или самая далекая Луна за весь 2019 год. Напротив, 19 февраля состоится максимальное приближение Луны к Земле, когда ночное светило окажется в перигее: 356 761 км. Благодаря полнолунию в этот же день мы сможем наблюдать наибольший лунный диаметр на небе в текущем году (суперлуние).
Солнце движется по созвездию Козерога до 16 февраля, а затем переходит в созвездие Водолея. Как отмечают в Московском Планетарии, в феврале продолжительность дня быстро увеличивается, достигая к концу месяца 10 часов 35 минут на широте Москвы. С обязательным применением солнечных фильтров на поверхности дневного светила получится наблюдать пятна и другие образования практически в любой телескоп или бинокль (особенно крупные пятна можно будет даже увидеть невооруженным глазом).
Высоко в восточной области неба Большая Медведица приближается к зениту, под ней находятся созвездия Гончих псов, Волопаса и Северной Короны, левее которых поднимаются созвездия Геркулеса и Лиры, а над ними – Голова Дракона. На северо-западе видны созвездия Тельца и Возничего, а на западе расположился Овен и заходящие созвездия Рыб и Кита. В утренние часы небо украшают Венера, Сатурн и Юпитер, а вечером на смену им приходят Уран, Нептун и Марс, при этом 13 февраля Марс проходит в 1° севернее Урана.
Узнайте, как планеты Солнечной системы получили свои имена.