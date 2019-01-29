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  • Подведены первые итоги 500-летнего научного эксперимента. Осталось еще 495 лет
    Bacillus subtilis Фото: Wikipedia
  • Подведены первые итоги 500-летнего научного эксперимента. Осталось еще 495 лет
    Фото: Pixabay.com
  • Подведены первые итоги 500-летнего научного эксперимента. Осталось еще 495 лет
    Фото: PLoS ONE
Наука

Подведены первые итоги 500-летнего научного эксперимента. Осталось еще 495 лет

Микробиологи рассказывают о стартовых результатах — всего 1%! — самого долгосрочного эксперимента в истории человечества.
Анастасия Баринова
29 января 2019 в 13:48
Bacillus subtilis – сенная палочка – была открыта в 1835 году, и на сегодняшний день это один из наиболее изученных представителей рода бацилл. На их основе постоянно ставятся эксперименты (их даже посылали в космос), а в 2014 году был начат не имеющий аналогов опыт – изучение жизнеспособности микробов в изоляции за 500-летний период.

Научную работу ведет группа специалистов из Великобритании (Шотландия), Германии и США. Они поясняют, что бактериальные споры являются невероятно устойчивыми формами жизни: в ответ на экстремальные условия они перестраивают свою ДНК таким образом, чтобы противодействовать им. 500-летний эксперимент должен ответить на несколько вопросов. В частности, как долго жизнеспособность сохраняется при отсутствии влаги и воздуха, как быстро бактерии возродятся, вернувшись к привычной среде, какова скорость гибели спор и когда это происходит? Все это поможет понять, как на Земле развивалась жизнь более 3,5 миллиардов лет назад, и существует ли возможность жизни на планетах с другими условиями.

Эксперимент проводится следующим образом: образцы Bacillus subtilis были высушены и запечатаны в сотни герметичных колб. Одна коробка с колбами находится в Эдинбургском университете, еще одна – в лондонском Музее естествознания. Еще несколько «участников эксперимента» подвергаются воздействию низких (около -80 °C) температур и радиации. Каждые два года на протяжении первых 24 лет ученые открывают по несколько колб, проверяя состояние спор. После этого срока проверки будут проводиться реже: раз в 25 лет. Окончательно итоги будут подведены в 2514 году, а сейчас микробиологи представили результаты первых пяти лет исследования – это около 1% от общей протяженности эксперимента.

Ученые отмечают, что пока полная изоляция никак не повлияла на сенную палочку: она столь же жизнеспособна и не показывает признаков мутации, как то и было на момент начала эксперимента. Бактерии, которые подвергались экстремальному воздействию, частично погибли, но у выживших ДНК не отличается от бывших в изоляции «собратьев».

Понимая, что эксперимент завершат лишь потомки, живущие через множество поколений, микробиологи акцентируют особое внимание на точном соблюдении всех правил и инструкций. Для большей уверенности в том, что данные не будут потеряны, все материалы дублируются на бумаге.

Похожий, но более короткий, тридцатилетний опыт, ставился с кишечной палочкой E.coli.

Узнайте, что произошло с бактериями в космосе.

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