Подведены первые итоги 500-летнего научного эксперимента. Осталось еще 495 лет
Научную работу ведет группа специалистов из Великобритании (Шотландия), Германии и США. Они поясняют, что бактериальные споры являются невероятно устойчивыми формами жизни: в ответ на экстремальные условия они перестраивают свою ДНК таким образом, чтобы противодействовать им. 500-летний эксперимент должен ответить на несколько вопросов. В частности, как долго жизнеспособность сохраняется при отсутствии влаги и воздуха, как быстро бактерии возродятся, вернувшись к привычной среде, какова скорость гибели спор и когда это происходит? Все это поможет понять, как на Земле развивалась жизнь более 3,5 миллиардов лет назад, и существует ли возможность жизни на планетах с другими условиями.
Эксперимент проводится следующим образом: образцы Bacillus subtilis были высушены и запечатаны в сотни герметичных колб. Одна коробка с колбами находится в Эдинбургском университете, еще одна – в лондонском Музее естествознания. Еще несколько «участников эксперимента» подвергаются воздействию низких (около -80 °C) температур и радиации. Каждые два года на протяжении первых 24 лет ученые открывают по несколько колб, проверяя состояние спор. После этого срока проверки будут проводиться реже: раз в 25 лет. Окончательно итоги будут подведены в 2514 году, а сейчас микробиологи представили результаты первых пяти лет исследования – это около 1% от общей протяженности эксперимента.
Ученые отмечают, что пока полная изоляция никак не повлияла на сенную палочку: она столь же жизнеспособна и не показывает признаков мутации, как то и было на момент начала эксперимента. Бактерии, которые подвергались экстремальному воздействию, частично погибли, но у выживших ДНК не отличается от бывших в изоляции «собратьев».
Понимая, что эксперимент завершат лишь потомки, живущие через множество поколений, микробиологи акцентируют особое внимание на точном соблюдении всех правил и инструкций. Для большей уверенности в том, что данные не будут потеряны, все материалы дублируются на бумаге.
Похожий, но более короткий, тридцатилетний опыт, ставился с кишечной палочкой E.coli.
Узнайте, что произошло с бактериями в космосе.
Эксперимент проводится следующим образом: образцы Bacillus subtilis были высушены и запечатаны в сотни герметичных колб. Одна коробка с колбами находится в Эдинбургском университете, еще одна — в лондонском Музее естествознания. Еще несколько «участников эксперимента» подвергаются воздействию низких (около -80 °C) температур и радиации. Каждые два года на протяжении первых 24 лет ученые открывают по несколько колб, проверяя состояние спор. После этого срока проверки будут проводиться реже: раз в 25 лет. Окончательно итоги будут подведены в 2514 году, а сейчас микробиологи представили результаты первых пяти лет исследования — это около 1% от общей протяженности эксперимента.
Ученые отмечают, что пока полная изоляция никак не повлияла на сенную палочку: она столь же жизнеспособна и не показывает признаков мутации, как то и было на момент начала эксперимента. Бактерии, которые подвергались экстремальному воздействию, частично погибли, но у выживших ДНК не отличается от бывших в изоляции «собратьев».
Понимая, что эксперимент завершат лишь потомки, живущие через множество поколений, микробиологи акцентируют особое внимание на точном соблюдении всех правил и инструкций. Для большей уверенности в том, что данные не будут потеряны, все материалы дублируются на бумаге.
Похожий, но более короткий, тридцатилетний опыт, ставился с кишечной палочкой E.coli.
Узнайте, что произошло с бактериями в космосе.