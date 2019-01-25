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В Западной Антарктиде пробурили рекордно глубокую скважину
Работу проделала группа ученых и инженеров из Британской антарктической службы.
Анастасия Баринова
25 января 2019 в 16:34
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Скважина в ледяном потоке Рутфорд – часть проекта BEAMISH (Bed Access, Monitoring and Ice Sheet History), задуманного еще 20 лет назад. Успешно реализовать его удалось только сейчас: команда из 11 человек на протяжении 12 недель вела буровые работы при температуре около -30 °C. 8 января, после 63-часового непрерывного круглосуточного бурения дрелью с горячей водой, группа прорвалась в скважину на глубину 2152 метра. Туда была отправлена аппаратура, которая фиксирует давление воды, температуру и степень деформации льда.
В рамках экспедиции BEAMISH инженеры и другие ученые будут работать в Антарктиде до середины февраля, переместив область бурения на несколько километров в сторону. Недавно, 22 января, они пробурили еще одну скважину. Теплые воды разрушают антарктические ледники, и состояние осадочных пород под толщей льда лучше всего иллюстрирует скорость, с которой лед будет откалываться и попадать в Мировой океан, повышая его уровень. Узнайте, к каким проблемам приводит таяние льда Антарктиды.
Breaking News! At 05:00 GMT on Tuesday 08/01/18 we became the first team ever to drill through the Rutford Ice Stream at a depth of 2153 m. Instruments are now deployed in the ice and measuring incredibly important data. Here's a picture of the borehole @BAS_News pic.twitter.com/Hl0NgahhD1— Hot Water on Ice (@HotWaterOnIce) January 10, 2019
«Я рад, что мы наконец достигли цели – я ждал этого момента очень долго. В наших знаниях о процессах, происходящих в Западной Антарктиде, еще остается множество пробелов. Изучая те области, где лед располагается на мягких отложениях, мы можем лучше понять влияние глобального потепления на регион и спрогнозировать последствия этих изменений», – ведущий специалист проекта Энди Смит (Andy Smith).
В рамках экспедиции BEAMISH инженеры и другие ученые будут работать в Антарктиде до середины февраля, переместив область бурения на несколько километров в сторону. Недавно, 22 января, они пробурили еще одну скважину. Теплые воды разрушают антарктические ледники, и состояние осадочных пород под толщей льда лучше всего иллюстрирует скорость, с которой лед будет откалываться и попадать в Мировой океан, повышая его уровень. Узнайте, к каким проблемам приводит таяние льда Антарктиды.