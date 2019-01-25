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  • В Западной Антарктиде пробурили рекордно глубокую скважину
    Фото: British Antarctic Survey
  • В Западной Антарктиде пробурили рекордно глубокую скважину
    Фото: HotWaterOnIce/Twitter
  • В Западной Антарктиде пробурили рекордно глубокую скважину
    Фото: HotWaterOnIce/Twitter
Наука

В Западной Антарктиде пробурили рекордно глубокую скважину

Работу проделала группа ученых и инженеров из Британской антарктической службы.
Анастасия Баринова
25 января 2019 в 16:34
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Скважина в ледяном потоке Рутфорд – часть проекта BEAMISH (Bed Access, Monitoring and Ice Sheet History), задуманного еще 20 лет назад. Успешно реализовать его удалось только сейчас: команда из 11 человек на протяжении 12 недель вела буровые работы при температуре около -30 °C. 8 января, после 63-часового непрерывного круглосуточного бурения дрелью с горячей водой, группа прорвалась в скважину на глубину 2152 метра. Туда была отправлена аппаратура, которая фиксирует давление воды, температуру и степень деформации льда.

«Я рад, что мы наконец достигли цели – я ждал этого момента очень долго. В наших знаниях о процессах, происходящих в Западной Антарктиде, еще остается множество пробелов. Изучая те области, где лед располагается на мягких отложениях, мы можем лучше понять влияние глобального потепления на регион и спрогнозировать последствия этих изменений», – ведущий специалист проекта Энди Смит (Andy Smith). 

В рамках экспедиции BEAMISH инженеры и другие ученые будут работать в Антарктиде до середины февраля, переместив область бурения на несколько километров в сторону. Недавно, 22 января, они пробурили еще одну скважину. Теплые воды разрушают антарктические ледники, и состояние осадочных пород под толщей льда лучше всего иллюстрирует скорость, с которой лед будет откалываться и попадать в Мировой океан, повышая его уровень. Узнайте, к каким проблемам приводит таяние льда Антарктиды.

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