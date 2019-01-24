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Космический аппарат SpaceX повержен сильным ветром: видео
Первый летный прототип межпланетного корабля Starship разрушился прямо на стартовой площадке.
Анастасия Баринова
24 января 2019 в 16:53
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Компания SpaceX работает над созданием межпланетного корабля, предназначенного для перевозки грузов и людей на орбиту, Луну и Марс. Вторая ступень двухступенчатой транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket) получила название Starship. Ее прототип был установлен на стартовой площадке в Техасе 5 января.
Последние дни выдались очень ветреными, и аппарат оказался не готов к такому испытанию. Как пояснил глава SpaceX Илон Маск, «ветер скоростью 80 километров в час прошлой ночью сломал крепления к блокам, и головная часть слетела». Верхняя часть корабля завалилась на бок и получила повреждения, но топливные баки не пострадали.
Ранее планировалось, что прототип Starship выполнит первые испытательные полеты в феврале. Аппарат с корпусом из нержавеющей стали имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor (у настоящего корабля их будет семь). В SpaceX не сомневаются, что все последствия падения от ветра будут исправлены в течение ближайших недель. После этого испытательный вариант ракеты приступит к тестированию: он должен будет подняться на высоты от 500 метров до 5 километров, а затем мягко приземлиться обратно.
В случае успешной разработки BFR заменит все существующие ракеты и космические транспортные системы SpaceX (Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon). Узнайте, кто станет первым туристом этого космического корабля.
Последние дни выдались очень ветреными, и аппарат оказался не готов к такому испытанию. Как пояснил глава SpaceX Илон Маск, «ветер скоростью 80 километров в час прошлой ночью сломал крепления к блокам, и головная часть слетела». Верхняя часть корабля завалилась на бок и получила повреждения, но топливные баки не пострадали.
I just heard. 50 mph winds broke the mooring blocks late last night & fairing was blown over. Will take a few weeks to repair.— Elon Musk (@elonmusk) 23 января 2019 г.
Ранее планировалось, что прототип Starship выполнит первые испытательные полеты в феврале. Аппарат с корпусом из нержавеющей стали имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor (у настоящего корабля их будет семь). В SpaceX не сомневаются, что все последствия падения от ветра будут исправлены в течение ближайших недель. После этого испытательный вариант ракеты приступит к тестированию: он должен будет подняться на высоты от 500 метров до 5 километров, а затем мягко приземлиться обратно.
В случае успешной разработки BFR заменит все существующие ракеты и космические транспортные системы SpaceX (Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon). Узнайте, кто станет первым туристом этого космического корабля.