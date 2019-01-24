Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Космический аппарат SpaceX повержен сильным ветром: видео
    Фото: Maria Pointer/Facebook
  • Космический аппарат SpaceX повержен сильным ветром: видео
    Фото: Maria Pointer/Facebook
Наука

Космический аппарат SpaceX повержен сильным ветром: видео

Первый летный прототип межпланетного корабля Starship разрушился прямо на стартовой площадке.
Анастасия Баринова
24 января 2019 в 16:53
292
Компания SpaceX работает над созданием межпланетного корабля, предназначенного для перевозки грузов и людей на орбиту, Луну и Марс. Вторая ступень двухступенчатой транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket) получила название Starship. Ее прототип был установлен на стартовой площадке в Техасе 5 января.

Последние дни выдались очень ветреными, и аппарат оказался не готов к такому испытанию. Как пояснил глава SpaceX Илон Маск, «ветер скоростью 80 километров в час прошлой ночью сломал крепления к блокам, и головная часть слетела». Верхняя часть корабля завалилась на бок и получила повреждения, но топливные баки не пострадали.


Ранее планировалось, что прототип Starship выполнит первые испытательные полеты в феврале. Аппарат с корпусом из нержавеющей стали имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor (у настоящего корабля их будет семь). В SpaceX не сомневаются, что все последствия падения от ветра будут исправлены в течение ближайших недель. После этого испытательный вариант ракеты приступит к тестированию: он должен будет подняться на высоты от 500 метров до 5 километров, а затем мягко приземлиться обратно.

В случае успешной разработки BFR заменит все существующие ракеты и космические транспортные системы SpaceX (Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon). Узнайте, кто станет первым туристом этого космического корабля.

Тоже интересно

Илон Маск показал часть ракеты Big Falcon Rocket

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Тоже интересно
SpaceX посадила первую ступень ракеты на платформу в океане
SpaceX посадила первую ступень ракеты на платформу в океане
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно