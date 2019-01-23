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    «Умирающий Александр», копия 2-го века до н. э. Фото: Национальный музей искусств Азербайджана
Наука

Как умер Александр Македонский: новая версия

Смерть великого полководца до сих пор окутана тайной.
Анастасия Баринова
23 января 2019 в 16:41
Александр III родился в 356 году до нашей эры. За 32 года своей жизни он стал одним из самых выдающихся полководцев в истории человечества, создал мировую державу и получил титул «Великий». В 323 году до н. э. он планировал очередные завоевательные войны, но войдя в Вавилон, неожиданно заболел. После 10 дней жестокой лихорадки 10 или 13 июня царь скончался.

Историки выдвигают множество версий: малярия, воспаление легких, лейкемия, лихорадка Западного Нила и другие заболевания. Одни специалисты считают, что здоровье полководца могло быть подорвано участившимися попойками, другие говорят о возможном отравлении – случайном или умышленном. Достаточно убедительную гипотезу предложила недавно Кэтрин Холл (Katherine Hall), преподаватель медицинского факультета новозеландского Университета Отаго и практикующий врач.

Сопоставив все известные данные о смерти Александра Великого, Холл отмечает, что каждая из версий не отвечает на все вопросы. Например, если полководец подхватил лихорадку, то почему никто в его окружении не пострадал? Для других болезней, звучащих в качестве предположений, не характерен полный набор описанных симптомов. Наконец, никто пока так и не объяснил, почему в течение шести дней после смерти тело Александра не имело признаков разложения.

Древние греки считали это проявлением святости царя, его принадлежности к сонму богов. Холл, в свою очередь, считает, что речь идет о «крупнейшем в истории случае ложного диагноза»: по ее мнению, на момент «факта» смерти Александр был еще жив, а заболевание, которое все же свело его в могилу – это синдром Гийена – Барре, или острый полирадикулоневрит. Он был изучен и описан лишь в начале XX века, а во времена Александра его отдельные симптомы принимались за проявления других недугов.

В частности, версии об отравлении историки подкрепляют информацией об инфекции желудочно-кишечного тракта, боли в животе и повышенной температуре, зафиксированных у Александра. Между тем все это происходит и при остром полирадикулоневрите: в этом случае симптомы вызваны бактерией Campylobacter pylori. А затем у пациентов развиваются нарушения сердечного ритма, дыхательная недостаточность и прогрессирующий восходящий паралич, и именно по этой причине дыхание и сердцебиение царя могли быть такими слабыми, что современники раньше времени констатировали смерть.

Но даже при верной постановке диагноза Александр был обречен: синдром Гийена – Барре относится к серьезным заболеваниям. В те времена методов борьбы против него не было, и только в наши дни благодаря комплексу препаратов и процедур смертность снизилась до 5%.

Посмотрите, как выглядит редкая болезнь, визуально превращающая человека в «дерево».

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