«Гораздо проще Моцарта»: как музыка поможет недоношенным детям
В большинстве стран за последние 20 лет выросла доля преждевременных родов – на 37-й неделе или раньше. У ребенка, слишком рано покинувшего материнскую утробу, могут развиться осложнения, и зачастую он попадает в отделение интенсивной терапии для новорожденных.
В Университетском госпитале в Женеве музыка уже стала частью программы реабилитации некоторых недоношенных малышей. Но, в отличие от других музыкальных программ в реанимации для новорожденных, этот новаторский проект включает три специально написанные песни, которые младенцы слушают через наушники, специально созданные для крошечных, хрупких ушек. Выбранные песни – часть проводимого в настоящее время исследования, призванного выяснить, как музыка влияет на мозг недоношенного ребенка и насколько хорошо он умеет распознавать мелодию, темп и высоту тона. Существует гипотеза, что эти навыки имеют отношение к освоению языка.
Авторы проекта – неонатолог Петра Хуппи, исследователь Мануэла Филиппа и композитор Андреас Фолленвайдер – с помощью МРТ сканируют мозг младенцев, пока те слушают музыку, и сравнивают полученные изображения со снимками мозга детей, лишенных музыкального сопровождения. Песни – короткие и, по словам Хуппи, «гораздо проще Моцарта» – были написаны, чтобы помочь младенцам засыпать, просыпаться и взаимодействовать с внешним миром.
Требуются дальнейшие исследования, но и предварительные результаты обнадеживают. Снимки МРТ свидетельствуют об улучшении связей мозга, и, судя по всему, предложенные песни поддерживают ежедневный ритм сна и бодрствования – что необходимо для отличного самочувствия в шумной реанимации и в огромном мире за ее пределами.
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