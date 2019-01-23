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Наука

«Гораздо проще Моцарта»: как музыка поможет недоношенным детям

У недоношенных детей может быть масса проблем со здоровьем. Пойти на поправку им поможет новаторский музыкальный проект.
Кэтрин Цукерман
23 января 2019 в 11:49
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  • «Гораздо проще Моцарта»: как музыка поможет недоношенным детям
    Фото: Крэг Катлер

В большинстве стран за последние 20 лет выросла доля преждевременных родов – на 37-й неделе или раньше. У ребенка, слишком рано покинувшего материнскую утробу, могут развиться осложнения, и зачастую он попадает в отделение интенсивной терапии для новорожденных.

В Университетском госпитале в Женеве музыка уже стала частью программы реабилитации некоторых недоношенных малышей. Но, в отличие от других музыкальных программ в реанимации для новорожденных, этот новаторский проект включает три специально написанные песни, которые младенцы слушают через наушники, специально созданные для крошечных, хрупких ушек. Выбранные песни – часть проводимого в настоящее время исследования, призванного выяснить, как музыка влияет на мозг недоношенного ребенка и насколько хорошо он умеет распознавать мелодию, темп и высоту тона. Существует гипотеза, что эти навыки имеют отношение к освоению языка.

Авторы проекта – неонатолог Петра Хуппи, исследователь Мануэла Филиппа и композитор Андреас Фолленвайдер – с помощью МРТ сканируют мозг младенцев, пока те слушают музыку, и сравнивают полученные изображения со снимками мозга детей, лишенных музыкального сопровождения. Песни – короткие и, по словам Хуппи, «гораздо проще Моцарта» – были написаны, чтобы помочь младенцам засыпать, просыпаться и взаимодействовать с внешним миром.

Требуются дальнейшие исследования, но и предварительные результаты обнадеживают. Снимки МРТ свидетельствуют об улучшении связей мозга, и, судя по всему, предложенные песни поддерживают ежедневный ритм сна и бодрствования – что необходимо для отличного самочувствия в шумной реанимации и в огромном мире за ее пределами.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№184, январь 2019).
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