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Открыт новый вид доисторических акул
Палеонтологи университета штата Северная Каролина обнаружили крохотные зубы акул рядом с останками знаменитого тираннозавра.
Анастасия Баринова
22 января 2019 в 13:38
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Tyrannosaurus rex был одним из самых больших наземных хищников всех времен: крупнейший из известных скелетов, образец FMNH PR2081 по прозвищу «Сью», в длину достигает 12,3 метра и имеет высоту на уровне бедра в 4 метра. Это доисторическое животное было открыто еще в 90-х годах, но изучение пород, окружавших Сью, ведется до наших дней. Недавно ученые извлекли останки двух уже известных видов хрящевых рыб, Lonchidion selachos и Myledaphus pustulosus, а также два десятка зубов акулы, отнесенной к новому виду.
Акула была названа Galagadon nordquistae: в честь волонтера Карен Нордквист, которая нашла в остатках породы первый зуб, и по аналогии с видеоигрой Galaga. По мнению палеонтологов, акульи зубы похожи на космические корабли инопланетян из игры.
Акула возрастом около 67 миллионов лет является предком ковровых акул, населяющих часть Тихого и Индийского океанов. Они были миниатюрными – до 45 сантиметров – и питались мелкой рыбой, улитками и речными раками. Их зубы по размеру ученые сравнивают с песчинкой: рассмотреть их без микроскопа очень сложно. Когда-то акула плавала в реках на территории современного штата Южная Дакота, что доказывает их связь с Мировым океаном.
Посмотрите, как выглядит редкая акула-гадюка.
Акула была названа Galagadon nordquistae: в честь волонтера Карен Нордквист, которая нашла в остатках породы первый зуб, и по аналогии с видеоигрой Galaga. По мнению палеонтологов, акульи зубы похожи на космические корабли инопланетян из игры.
Акула возрастом около 67 миллионов лет является предком ковровых акул, населяющих часть Тихого и Индийского океанов. Они были миниатюрными – до 45 сантиметров – и питались мелкой рыбой, улитками и речными раками. Их зубы по размеру ученые сравнивают с песчинкой: рассмотреть их без микроскопа очень сложно. Когда-то акула плавала в реках на территории современного штата Южная Дакота, что доказывает их связь с Мировым океаном.
Посмотрите, как выглядит редкая акула-гадюка.