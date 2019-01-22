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  • Установлен возраст Аральского моря
    Арал: от 1960 до 2000 гг. Фото: NASA
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    Аральское море с борта МКС, 2018 год Фото: anton_astrey/Instagram
Наука

Установлен возраст Аральского моря

Завершение международного проекта длиной в 10 лет
Наука в Сибири
22 января 2019 в 11:18
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Расположенный в Средней Азии водоем, известный как Аральское море, на самом деле не море, а огромное бессточное озеро. С 1970-х Арал начал уменьшаться в размерах, и процесс приобрел поистине катастрофические масштабы. Исследования причин происходящего идут многие годы, но точного и однозначного ответа пока нет.

Расследование National Geographic: Как высушить море за 50 лет

С 2008 года группа российских и американских ученых искала новые данные о геологической истории Арала. В ходе работ геологи пробурили ряд скважин, в которых была вскрыта вся толща озерных осадков. Район исследований 2009 года — к югу от бывшего острова Барса-Кельмес; вода ушла оттуда только в 2007 году, и местность представляла собой равнину, покрытую плохо высохшей глиной. Наиболее полной оказалась скважина B-05-2009 глубиной 15 метров; 10 метров отложений относятся ко времени существования озера. По ней методом ускорительной масс-спектрометрии было получено 23 радиоуглеродных даты – рекордный показатель для всех работ, проведенных на Арале с 1950-х гг. Также были изучены литология (состав отложений) и микрофауна (мелкие и микроскопические водные организмы с раковинами из карбоната кальция — остракоды и фораминиферы).

Вывод 1

Аральское море – в размерах до 1970-х – появилось около 17,6 тыс. лет назад. Этот вывод сделан на основании серии радиоуглеродных дат по раковинам моллюсков и по раковинам остракод, которые не подвергались переотложению.

При этом сам процесс возникновения Арала начался раньше, около 18-23 тысяч лет назад, когда начали таять ледники Памира и Тянь-Шаня. Вода пошла вниз по руслам рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья и начала постепенно заполнять котловину, в которой в результате и появилось Аральское море.

Вывод 2

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Параметры водной массы в интервале 17,6—13 тыс. лет назад не оставались постоянными. Самая ранняя фаза развития Арала (17,6—15,3 тыс. лет назад) характеризовалась постоянным и обильным притоком речных вод в озерную котловину. Около 15,3–14 тыс. лет назад соленость водной массы значительно повысилась из-за уменьшения количества речных вод; пик осолонения приходится на 14,5—14 тыс. лет назад. Это отразилось в увеличении количества раковин остракоды Cyprideis torosa, способной выдержать практически любую соленость; она — единственная сохранившаяся в остатках Большого Арала из 13 видов остракод, когда-то населявших Аральское море. Около 14—13 тыс. лет назад воды озера снова стали слабосолеными.

Исследования проводились под эгидой Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН и Университета Аризоны с 2008 года. Промежуточные итоги были опубликованы в 2014 году в Gondwana Research, а самая свежая публикация состоялась в журнале Quaternary Science Reviews.

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