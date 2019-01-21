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Наука

Превращение в «дерево»: редчайшее заболевание в мире

В Бангладеш живут два обладателя уникального и страшного диагноза.
Анастасия Баринова
21 января 2019 в 18:15
  • Превращение в «дерево»: редчайшее заболевание в мире
    Фото: Monirul Alam/Wikipedia
Некоторые заболевания настолько редки, что на всей планете насчитывается лишь несколько примеров. Это, в частности, верруциформная эпидермодисплазия, или синдром Левандовского - Лутца. На теле человека появляются грубые и толстые наросты, которые не поддаются лечению: на месте удаленной бородавки вырастают новые, и в результате кожа напоминает кору дерева. Впоследствии клетки могут стать злокачественными. Сейчас во всем мире известно около десяти человек с подобным недугом, а за всю историю медицины был описан 501 случай.

Заболевание, открытое в 1922 году, все еще недостаточно изучено. До недавних пор считалось, что оно поражает только мужчин, но в 2017 году в Бангладеш синдром был найден у 10-летней девочки Саханы Хатун (Sahana Khatun).

Она стала вторым жителем страны с этим диагнозом: ранее местные врачи лечили только Абула Бажандара (Abul Bajandar), прозванного «человеком-деревом». Мужчина впервые обратился к ним в 2016 году, в возрасте 26 лет. Он не мог вести нормальный образ жизни, работать и заботиться о семье, поскольку его руки были полностью деформированы наростами.

Абул пережил 25 операций, «потеряв» более пяти килограммов бородавок, и восстанавливался под наблюдением специалистов. Но он не выдержал и сбежал из больницы, решив продолжить исцеление «альтернативными способами». Он радовался, что снова может держать своих детей и выполнять привычные обязанности, но вскоре болезнь вернулась, затронув теперь и ноги.

Бажандар снова обратился в больницу, называя свой побег самым глупым поступком в жизни. Врачи согласны: по их мнению, все процедуры и терапию теперь придется проводить с самого начала. Вместе с тем, семье Абула это ничего не стоит: правительство пообещало оплачивать лечение необычного пациента.

История Саханы Хатун не столь обнадеживающая: известно, что ее отец забрал ее из больницы после первых же операций, сказав, что наросты «стали еще толще» и он не верит в успех. С тех пор о ней ничего не известно.

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