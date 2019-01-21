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Что в голове у дрозофилы: видео детальной наноструктуры мозга
Новые технологии показывают работу мозга в необыкновенной детализации.
Анастасия Баринова
21 января 2019 в 16:46
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Дрозофила фруктовая, или плодовая мушка (Drosophila melanogaster) является модельным организмом для генетических и прочих исследований. Ее нервная система состоит из брюшной нервной цепи и мозга с двумя полушариями, который отвечает за обработку сенсорной информации, обучение и память. Он содержит около 100 000 нейронов, которые сгруппированы в 43 субъединицы LPU (local processing unit), которые связаны между собою так называемыми хабами и 58 трактами.
Несмотря на то, что мухи устроены проще, чем человек и другие плацентарные – общие механизмы работы нейронов во многом схожи. Наблюдения за тем, как активируются нейроны дрозофилы, помогают в изучении процессов взаимодействия нейронов головного и спинного мозга у других живых организмов. Недавно специалистам из Массачусетского технологического института и Медицинского института Говарда Хьюза (HHMI) удалось посмотреть на мозг дрозофилы по-новому: при помощи двух новых методик, экспансионной микроскопии и микроскопии с решетчатой подсветкой. Микроскоп оперирует ультратонким пучком света, концентрируясь на крохотном изучаемом сегменте, генерируя при этом огромный объем данных — до десятков терабайт за образец.
Также исследователи изучили подобным образом слои нейронов в соматосенсорной коре мыши, увеличив предварительно объем мозга в четыре раза. Они сосредоточились на пирамидальных клетках — основных возбудительных нейронах млекопитающих. Полную коллекцию видеоматериалов можно увидеть здесь.
При помощи такого метода сканирования можно анализировать миллионы синапсов всего за несколько дней. Посмотрите на результаты других исследований мозга плодовой мушки.
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Несмотря на то, что мухи устроены проще, чем человек и другие плацентарные – общие механизмы работы нейронов во многом схожи. Наблюдения за тем, как активируются нейроны дрозофилы, помогают в изучении процессов взаимодействия нейронов головного и спинного мозга у других живых организмов. Недавно специалистам из Массачусетского технологического института и Медицинского института Говарда Хьюза (HHMI) удалось посмотреть на мозг дрозофилы по-новому: при помощи двух новых методик, экспансионной микроскопии и микроскопии с решетчатой подсветкой. Микроскоп оперирует ультратонким пучком света, концентрируясь на крохотном изучаемом сегменте, генерируя при этом огромный объем данных — до десятков терабайт за образец.
Также исследователи изучили подобным образом слои нейронов в соматосенсорной коре мыши, увеличив предварительно объем мозга в четыре раза. Они сосредоточились на пирамидальных клетках — основных возбудительных нейронах млекопитающих. Полную коллекцию видеоматериалов можно увидеть здесь.
При помощи такого метода сканирования можно анализировать миллионы синапсов всего за несколько дней. Посмотрите на результаты других исследований мозга плодовой мушки.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!