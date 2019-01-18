Найдена старейшая копия таблицы Менделеева
Свою первую схему таблицы Дмитрий Менделеев опубликовал в 1869 году. Известные на тот момент 63 элемента располагались по 19 рядам и шести столбцам. Спустя год ученый выпустил обновленный вариант таблицы, больше похожий на современный: ряды были преобразованы в восемь вертикально расположенных групп, а столбцы превратились в периоды.
Первая датировка найденного документа была сделана на основании представленных в нем элементов: галлий и скандий, открытые в 1875 и 1879 годах, в таблице есть, но нет германия, обнаруженного в 1886 году. В нижнем углу сохранился штамп «Verlag v. Lenoir & Forster, Wien»: эта венская типография в конце XIX века специализировалась на печати научной литературы. Оставил свой «автограф» и литограф: «Lith. von Ant. Hartinger & Sohn, Wien».
Дальнейшие поиски в университетском архиве рассказали историю документа: была найдена запись о том, что профессор химии Томас Парди (Thomas Purdie) в октябре 1888 года приобрел «Периодическую таблицу, напечатанную в 1885 году, из каталога немецкой фирмы C.Gerhardt». Стоимость покупки составила три золотых марки; университет компенсировал профессору его вложение.
Томас Парди работал в университете с 1884 до 1909 гг. и был первым химиком, принятым на кафедру: ранее акцент уделялся минералогии. Неудивительно, что заняв пост профессора, ученый следил за последними новейшими достижениями в своей сфере.
Шотландские исследователи задались вопросом, существуют ли более старые копии, и не смогли найти ни одной. 2019 год назван ООН «годом периодической таблицы Менделеева». Найденный документ – старейший в Европе и, вероятно, в мире – станет важной частью выставок и других мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею открытия. Узнайте интересные факты о великом русском ученом.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» – присоединяйтесь!
Томас Парди работал в университете с 1884 до 1909 гг. и был первым химиком, принятым на кафедру: ранее акцент уделялся минералогии. Неудивительно, что заняв пост профессора, ученый следил за последними новейшими достижениями в своей сфере.
Шотландские исследователи задались вопросом, существуют ли более старые копии, и не смогли найти ни одной. 2019 год назван ООН «годом периодической таблицы Менделеева». Найденный документ — старейший в Европе и, вероятно, в мире — станет важной частью выставок и других мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею открытия. Узнайте интересные факты о великом русском ученом.
Другие интересные материалы от National Geographic Россия и National Geographic Traveler можно также читать в нашем канале в «Яндекс-Дзене» — присоединяйтесь!