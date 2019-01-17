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Рождение и смерть солнечной вспышки: самая подробная 3D-модель
Модель показывает все, что происходит за короткую жизнь солнечной вспышки.
Анастасия Баринова
17 января 2019 в 17:50
Ученые из американского Национального центра атмосферных исследований создали первую самую полную компьютерную модель, воспроизводящую весь жизненный цикл солнечной вспышки и включающую в себя весь известный спектр излучения света.
Представленные на анимации процессы начинаются в верхней части конвекционной зоны – примерно на 10 000 километров ниже поверхности Солнца, продвигаясь к короне и распространяясь на 40 000 километров в солнечную атмосферу. Благодаря этому отчетливо видны различия в плотности газа, давлении и других характеристиках Солнца.
Солнечные вспышки и корональные выбросы массы оказывают большое влияние на Землю, такие как повреждение электросетей, связи или спутников. Результаты работы станут основой для будущих моделей Солнца, помогая своевременно прогнозировать солнечную погоду. Узнайте, как от солнечных вспышек сдетонировали десятки мин.
«Наша модель смогла охватить весь процесс: от накопления энергии в недрах Солнца – до ее достижения поверхности, активизации короны и момента высвобождения в солнечной вспышке», – говорит соавтор исследования Матиас Ремпел.
Представленные на анимации процессы начинаются в верхней части конвекционной зоны – примерно на 10 000 километров ниже поверхности Солнца, продвигаясь к короне и распространяясь на 40 000 километров в солнечную атмосферу. Благодаря этому отчетливо видны различия в плотности газа, давлении и других характеристиках Солнца.
Солнечные вспышки и корональные выбросы массы оказывают большое влияние на Землю, такие как повреждение электросетей, связи или спутников. Результаты работы станут основой для будущих моделей Солнца, помогая своевременно прогнозировать солнечную погоду. Узнайте, как от солнечных вспышек сдетонировали десятки мин.