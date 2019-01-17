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  • Как ходили 290 млн лет назад? Демонстрирует робот!
    Фото: NPG Press/YouTube
  • Как ходили 290 млн лет назад? Демонстрирует робот!
    Фото: John Nyakatura/Nature.com
  • Как ходили 290 млн лет назад? Демонстрирует робот!
Наука

Как ходили 290 млн лет назад? Демонстрирует робот!

Ископаемое шагает, словно живое: необычный эксперимент ученых оказался успешным!
Анастасия Баринова
17 января 2019 в 17:00
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В 2000 году в немецком карьере Бромакер был найден окаменелый скелет и следы первобытного ящера, который жил 290 млн лет назад – почти за 50 млн до первых динозавров.

90-сантиметровый Orabates pabsti, похожий на массивную ящерицу, считается амниотом (то есть это далекий предшественник млекопитающих, птиц и рептилий). 

Чтобы выяснить, как передвигалось это существо, палеонтологи из Берлинского университета имени Гумбольдта создали точную компьютерную копию скелета Orabates pabsti. Затем ее анимировали, просчитав движения на основе окаменевших следов и походки современных рептилий (в частности, саламандр и варанов). Совместно с инженерами Швейцарской высшей технической школы Цюриха, исследователи собрали робота из частей, напечатанных на 3D принтере.


На основе полученных данных специалисты установили, что древние амниоты были довольно подвижны: они ходили, а не ползали, таща за собою свой хвост, как считалось ранее. Это, в свою очередь, говорит о том, что уже сотни миллионов лет назад животные были способны отходить от воды дальше, чем предполагалось.

Узнайте о более эксцентричных способах воссоздать походку динозавров.

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