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  • Роботы не справились с работой в отеле и были уволены
    Фото: seyoung/Instagram
  • Роботы не справились с работой в отеле и были уволены
    Фото: yusaku79/Instagram
  • Роботы не справились с работой в отеле и были уволены
    Фото: hocno/Instagram
  • Роботы не справились с работой в отеле и были уволены
    Фото: onzzaguess/Instagram
  • Роботы не справились с работой в отеле и были уволены
    Фото: kittyamy8289/Instagram
  • Роботы не справились с работой в отеле и были уволены
    Фото: hennnahotel/Instagram
Наука

Роботы не справились с работой в отеле и были уволены

Первый в мире отель, в котором большинство рабочих обязанностей выполняли роботы, открылся в Японии в 2015 году. Но технологии с тех пор ушли далеко вперед.
Анастасия Баринова
16 января 2019 в 14:28
Роботизированный отель под названием Henn-na (в переводе — «Странный отель») был создан на территории тематического парка Huis Ten Bosch в городе Сасебо, префектура Нагасаки. В наши дни в Японии работает уже шесть таких отелей, в том числе в Токио. В каждом из них – около 100 номеров и 10 сотрудников (меньше не разрешается по закону); остальной персонал – это роботы.

На стойке регистрации постояльцев встречает миловидная женщина-актроид: она работает с постояльцами, говорящими по-японски. Зарубежным путешественникам помогают портье-динозавры, владеющие английским, китайским и корейским языками. Носильщики, уборщики и персональные помощники – тоже роботы различных модификаций.
Однако идея оказалась неудачной: туристы сообщили, что роботы их раздражают, и они хотели бы на их месте видеть живых сотрудников.

Оператор гостиничной сети, холдинг H.I.S., суммировал наиболее распространенные жалобы клиентов. Оказалось, что носильщики быстро намокают под дождем и выходят из строя, но даже полностью работоспособные, они плохо перемещаются между этажами и наталкиваются друг на друга. Искусственный интеллект андроидов и других роботизированных помощников сильно уступает программам, имеющимся в каждом мобильном телефоне: так, роботы оказались не способны посоветовать ближайшие достопримечательности или дорогу в аэропорт. Бессмысленными оказались и «навыки» сотрудников стойки регистрации – постояльцам приходится самим копировать документы.

Хуже всего обстоят дела у мини-роботов Чури и Тапиа, размещенных в номере отеля. В их задачу входят ответы на основные вопросы, которые могут появиться у гостей, но их программное обеспечение сильно устарело. Они воспринимают храп как речь и могут по несколько раз за ночь разбудить человека, уточняя его «неясный вопрос». Не получается у них и распознать различные акценты. Один из постояльцев рассказал, что так и не смог найти общий язык с Чури и решил позвонить на стойку регистрации, но обнаружил, что в номере нет телефона – по замыслу, вся связь должна осуществляться через робота-помощника. Тогда турист воспользовался своим мобильным телефоном по тарифу в роуминге, характеризуя ситуацию как абсурдную.

Теперь H.I.S приходится все чаще приглашать мастеров по ремонту роботов, и, признав это, холдинг решил изменить концепцию сверхсовременных отелей. Первопроходец, отель в Сасебо, насчитывает 243 робота – и половина из них будет «уволена»: на их место придут живые люди. Затем «обратная модернизация» коснется остальных гостиниц Henn-na. Но эту неудачу компания называет экспериментом: от планов по открытию аналогичных мест размещения по всей Японии и даже по всему миру (50 к 2020 году) владелец отказываться не собирается. В новых роботизированных отелях будут учтены все ошибки и пожелания клиентов, а срок жизни быстро устаревающих роботов будет сокращен.

Узнайте, каких специалистов роботы оставят без работы.

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