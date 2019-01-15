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Китайский биологический эксперимент на Луне: первые результаты
Китайский аппарат «Чанъэ-4», работающий на Луне, уже выполнил несколько заданий.
Анастасия Баринова
15 января 2019 в 17:20
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он передал на Землю панорамные фотографии обратной стороны спутника, а теперь подведены первые итоги биологического эксперимента. В условиях лунной гравитации впервые удалось получить жизнеспособное растение: семена хлопка дали ростки.
На Луну был доставлен герметичный контейнер цилиндрической формы, выполненный из специального алюминиевого сплава. Он достигает в высоту 198 мм, имеет 173 мм в диаметре и весит около 2,6 кг; а также пропускает свет. Внутри есть вода, почва и воздух, две небольшие камеры видеонаблюдения и встроенная система терморегулирования, поддерживающая температуру на уровне +25 °C. Помимо хлопка, в контейнере находятся семена картофеля, рапса и резуховидки Таля – распространенного на Земле растения семейства капустные, а также личинки плодовой мухи (дрозофиллы) и дрожжевые грибки.
Конечной целью опытов является создание замкнутой мини-экосистемы, на основе которой можно разрабатывать детали колонизации Луны. Каждое звено, отобранное для эксперимента, выполняет свою задачу: дрожжи, разлагаясь, перерабатывают отходы, создавая дополнительный источник пищи для насекомых; хлопок может использоваться для одежды, рапс – в качестве источника масла, а картофель составит основу рациона космонавтов. Практическое применение резуховидки Таля – наблюдение за ее развитием. Это растение широко применяется как модельный организм благодаря своей выносливости и быстрому росту. Теперь эти свойства будут проверены в лунных условиях.
Узнайте больше о «Лунной программе» Китая.
На Луну был доставлен герметичный контейнер цилиндрической формы, выполненный из специального алюминиевого сплава. Он достигает в высоту 198 мм, имеет 173 мм в диаметре и весит около 2,6 кг; а также пропускает свет. Внутри есть вода, почва и воздух, две небольшие камеры видеонаблюдения и встроенная система терморегулирования, поддерживающая температуру на уровне +25 °C. Помимо хлопка, в контейнере находятся семена картофеля, рапса и резуховидки Таля – распространенного на Земле растения семейства капустные, а также личинки плодовой мухи (дрозофиллы) и дрожжевые грибки.
First in human history: A cotton seed brought to the moon by China's Chang'e 4 probe has sprouted, the latest test photo has shown, marking the completion of humankind's first biological experiment on the moon pic.twitter.com/CSSbgEoZmC— People's Daily, China (@PDChina) 15 января 2019 г.
Конечной целью опытов является создание замкнутой мини-экосистемы, на основе которой можно разрабатывать детали колонизации Луны. Каждое звено, отобранное для эксперимента, выполняет свою задачу: дрожжи, разлагаясь, перерабатывают отходы, создавая дополнительный источник пищи для насекомых; хлопок может использоваться для одежды, рапс – в качестве источника масла, а картофель составит основу рациона космонавтов. Практическое применение резуховидки Таля – наблюдение за ее развитием. Это растение широко применяется как модельный организм благодаря своей выносливости и быстрому росту. Теперь эти свойства будут проверены в лунных условиях.
Узнайте больше о «Лунной программе» Китая.