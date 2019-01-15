Нобелевский лауреат лишен наград за расистские высказывания
В последующие годы Уотсон возглавлял ведущий исследовательский центр в области молекулярной биологии и генетики – Лабораторию Cold Spring Harbor, был первым руководителем проекта «Геном человека», посвященного секвенированию одного генома, и стал вторым человеком в истории, чья совокупность генов была полностью расшифрована. На проект «Геном человека» ушло 13 лет, и обошелся он примерно в миллиард долларов.
Помимо своего вклада в науку, Уотсон известен резкими высказываниями – в том числе в адрес людей с ожирением, нетрадиционной ориентацией или непрезентабельной внешностью. Он является сторонником генной инженерии, говоря, что глупость – это болезнь, и страдающих данным недугом в тяжелой форме (по его мнению, 10% людей), следует лечить. В выступлении на конференции в 2000 году он предположил существование связи между цветом кожи и половым влечением. Особенный резонанс вызвали его слова из интервью и книг по отношению к африканцам. «Вся наша социальная политика основана на факте, что их интеллект такой же, как наш. Хотя все исследования показывают, что это не так». По мнению Уотсона, люди в различных регионах эволюционировали по-разному, а значит, «нет причин ожидать», что их интеллектуальные возможности одинаковы.
Слова биолога были признаны расистскими. В 2007 году лаборатория отстранила Уотсона от исполнения всех административных обязанностей, сохранив за ним лишь почетное звание заслуженного канцлера. Ученый принес извинения, заявив, что он не понимает, как он мог такое сказать. Однако во время интервью для документального фильма, который вышел 2 января 2019 года, Уотсон ответил отрицательно на вопрос о том, отказался ли он от своих убеждений о связи расы с интеллектом.
Пояснив, что разница в IQ между представителями европеоидной и негроидной рас обусловлена генами («And there’s a difference on the average between blacks and whites on I.Q. tests. I would say the difference is, it’s genetic…»), 90-летний ученый сравнивает «ужас этой ситуации» с шизофренией («It’s awful, just like it’s awful for schizophrenics»). Эта тема ему особенно близка: его сыну Руфусу в подростковом возрасте поставили такой диагноз, и «если такая разница существует, мы должны спросить себя, как мы можем попытаться улучшить положение дел?» – настаивает генетик.
Через неделю после выхода фильма в эфир лаборатория заявила о том, что лишает Уотсона его звания заслуженного канцлера и всех остальных титулов. Признавая его выдающийся вклад в науку, коллеги подчеркивают, что «заявления, сделанные в фильме, коренным образом расходятся с нашими целями, ценностями и политикой. Поэтому мы вынуждены свернуть любые формы нашего сотрудничества с ним».
За американского генетика вступился бывший президент Российской академии наук, академик РАН Владимир Фортов.
«То, что я слышал от него в личных беседах, в его лекциях – там был немного другой акцент. Когда он говорил, что, скажем, представители африканской расы, если так можно выразиться, – обладают меньшими интеллектуальными способностями, я понял из его разговора, что речь идет о том, что образование естественно-научное в Африке находится на недостаточно высоком уровне по сравнению с Америкой и Европой».Сам Уотсон пока не прокомментировал события. Узнайте, от чего зависит наш IQ.
Слова биолога были признаны расистскими. В 2007 году лаборатория отстранила Уотсона от исполнения всех административных обязанностей, сохранив за ним лишь почетное звание заслуженного канцлера. Ученый принес извинения, заявив, что он не понимает, как он мог такое сказать. Однако во время интервью для документального фильма, который вышел 2 января 2019 года, Уотсон ответил отрицательно на вопрос о том, отказался ли он от своих убеждений о связи расы с интеллектом.
Пояснив, что разница в IQ между представителями европеоидной и негроидной рас обусловлена генами («And there’s a difference on the average between blacks and whites on I.Q. tests. I would say the difference is, it’s genetic… »), 90-летний ученый сравнивает «ужас этой ситуации» с шизофренией («It's awful, just like it’s awful for schizophrenics»). Эта тема ему особенно близка: его сыну Руфусу в подростковом возрасте поставили такой диагноз, и «если такая разница существует, мы должны спросить себя, как мы можем попытаться улучшить положение дел? » — настаивает генетик.
Через неделю после выхода фильма в эфир лаборатория заявила о том, что лишает Уотсона его звания заслуженного канцлера и всех остальных титулов. Признавая его выдающийся вклад в науку, коллеги подчеркивают, что «заявления, сделанные в фильме, коренным образом расходятся с нашими целями, ценностями и политикой. Поэтому мы вынуждены свернуть любые формы нашего сотрудничества с ним».
За американского генетика вступился бывший президент Российской академии наук, академик РАН Владимир Фортов.
«То, что я слышал от него в личных беседах, в его лекциях — там был немного другой акцент. Когда он говорил, что, скажем, представители африканской расы, если так можно выразиться, — обладают меньшими интеллектуальными способностями, я понял из его разговора, что речь идет о том, что образование естественно-научное в Африке находится на недостаточно высоком уровне по сравнению с Америкой и Европой».
Сам Уотсон пока не прокомментировал события. Узнайте, от чего зависит наш IQ.