Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Хищные киты эоцена питались детёнышами других китов
    Фото: Pavel.Riha.CB/Wikipedia
  • Хищные киты эоцена питались детёнышами других китов
    Фото: PLOS One
  • Хищные киты эоцена питались детёнышами других китов
    Фото: PLOS One
Наука

Хищные киты эоцена питались детёнышами других китов

Египетская Долина Китов подарила палеонтологам новую находку.
Анастасия Баринова
10 января 2019 в 19:27
1783
Современные киты происходят от общего предка, жившего около 54 миллионов лет назад на суше. Но приблизительно 50 миллионов лет назад они перешли к водному образу жизни, спасаясь от хищников или в поисках пищи. За десять миллионов лет – незначительный срок с точки зрения эволюции – они утратили конечности, научились плавать и приспособились к новой среде.

В Египте находится уникальная местность Вади-аль-Хитан, или Долина Китов. В доисторические времена она была неглубоким морем, и здесь в огромном количестве сохранились останки этих древних животных, иллюстрируя этапы эволюционного процесса. В частности, ученые находили немало костей китов из рода базилозавры (лат. Basilosaurus). Эти вымершие морские млекопитающие, возможно, являются последним напоминанием о сухопутной истории китообразных: у них сохранились рудиментарные задние ноги. В период позднего эоцена (между 45 и 36 миллионами лет назад) они населяли все теплые моря планеты и входили в число крупнейших хищников своего времени: длина самцов достигала 21 м, самок — 18 м. Узнайте, когда и почему киты достигли гигантских размеров.

В 2010 году палеонтологи обнаружили в Египте скелет базилозавра вида Basilosaurus isis длиной около 15 метров и возрастом 34-38 млн. лет. Хорошо сохранились и его зубы, хотя ученым удалось извлечь только 8 из 13-ти найденных. Рядом с гигантом находились кости крупных рыб Pycnodus mokattamensis и один акулий зуб, а также кости детенышей других китов поменьше, Dorudon atrox.

Дорудоны жили в то же время, что и базилозавры, но их размер не превышал пяти метров. Видя их останки рядом с гигантами, ученые сначала полагали, что это несовершеннолетние особи. Но выделив дорудонов в отдельный вид, специалистам предстояло ответить на вопрос, почему разные киты постоянно держались вместе. Изучение находки 2010 года подтвердило предположение о том, что огромные хищники питались своими миниатюрными собратьями.

На всех костях рыб и мелких китов остались следы переломов и укусов. Это свидетельствует о том, что Basilosaurus isis охотились на них, а не искали уже погибших водных обитателей, чтобы полакомиться падалью. Гипотезу о том, что дорудоны сами могли питаться плотью умершего гиганта, ученые не рассматривают: китята были слишком малы и еще находились на молочном вскармливании. Напротив, сам базилозавр был взрослым или даже старым, прошедшим свой жизненный путь до конца.

Это объясняет присутствие рядом акульего зуба: вероятнее всего, он принадлежал падальщице Carcharocles sokolowi, которую привлек умерший взрослый кит. Цепочка выстраивается такая: Долина Китов могла быть местом размножения дорудонов, куда на охоту приплывали базилозавры, а остатки трапезы караулили падальщики.

Посмотрите, как питается синий кит.

Тоже интересно

Киты в пустыне

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Роскосмос назвал точную дату гибели Земли
Роскосмос назвал точную дату гибели Земли
Тоже интересно
Спа-процедуры у китов: видео
Спа-процедуры у китов: видео
Андорра
Краткий гид по миниатюрному государству: зачем ехать, как сэкономить и чем порадовать детей
Краткий гид по миниатюрному государству: зачем ехать, как сэкономить и чем порадовать детей