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  • Как убивали людей в средневековом Лондоне
    Фото: University of Cambridge
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Наука

Как убивали людей в средневековом Лондоне

Историческая интерактивная карта позволяет оценить уровень опасности в те далекие времена.
Анастасия Баринова
10 января 2019 в 14:31
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Необычную карту, основанную на исторических записях, составили криминологи из Кембриджского университета. В средневековой Англии информацию о неестественных смертях собирал коронер, которого вызывали на место преступления, а затем эти данные использовались в суде. Благодаря этому до наших дней дошел список событий, которые ученые нанесли на карту Лондона. Для удобства ознакомления криминалисты использовали две разные карты: карту Брауна – Хогенберга (1572 год) и подробную карту Лондона, изданную в 1270 году. Отметив места, специалисты снабдили каждое кратким рассказом. В общей сложности на карту помещены 142 точки, где люди были лишены жизни за период с 1300 по 1340 годы.
  • Как убивали людей в средневековом Лондоне
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Данные можно отсортировать по полу жертвы, типу оружия, району, а также принципу преступления (тайно или в общественном месте). Можно узнать, в какое время суток и день недели было совершено убийство, в какую часть тела было нанесено ранение и как быстро жертва умерла после покушения. Согласно полученным данным, в 92% случаев жертвами убийства были мужчины, чаще всего использовались длинные ножи, а самыми рискованными днями оказались воскресенье и понедельник

Ученые отмечают, что некоторые вещи с тех пор не изменились – в частности, и в наши дни большинство убийств, до 44%, приходится на выходные дни. Однако различий все же больше, и это, в первую очередь, статистика. За указанный период происходило от 13 до 22 случаев в год (16 в среднем). Но оценить уровень опасности без знаний о численности населения лондонского Сити нельзя. У специалистов нет однозначного ответа на этот вопрос: по разным данным, в городе тогда проживало от 40 000 до 100 000 человек. Взяв усредненный показатель в 80 000 человек, получается, что количество убийств в Лондоне составляло около 20 на 100 000 жителей в год. Это примерно в 20 раз больше, чем происходит в обычном британском городе такого же размера в наше время, но намного ниже показателей густонаселенных мегаполисов.

Ученые также напоминают, что доступность огнестрельного оружия сейчас приводит к большему числу преступлений, но, с другой стороны, уровень медицины позволяет сохранять гораздо больше жизней. Отличаются и поводы для конфликтов: нет организованных бандитских боев, грабежей с применением оружия, похищений и других причин, приводящих к преждевременной смерти людей в XXI веке. Стартом к большинству ссор тогда была защита чести.

Узнайте о криминальных драмах в мире шимпанзе.

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