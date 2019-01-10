Как убивали людей в средневековом Лондоне
Данные можно отсортировать по полу жертвы, типу оружия, району, а также принципу преступления (тайно или в общественном месте). Можно узнать, в какое время суток и день недели было совершено убийство, в какую часть тела было нанесено ранение и как быстро жертва умерла после покушения. Согласно полученным данным, в 92% случаев жертвами убийства были мужчины, чаще всего использовались длинные ножи, а самыми рискованными днями оказались воскресенье и понедельник.
Ученые отмечают, что некоторые вещи с тех пор не изменились – в частности, и в наши дни большинство убийств, до 44%, приходится на выходные дни. Однако различий все же больше, и это, в первую очередь, статистика. За указанный период происходило от 13 до 22 случаев в год (16 в среднем). Но оценить уровень опасности без знаний о численности населения лондонского Сити нельзя. У специалистов нет однозначного ответа на этот вопрос: по разным данным, в городе тогда проживало от 40 000 до 100 000 человек. Взяв усредненный показатель в 80 000 человек, получается, что количество убийств в Лондоне составляло около 20 на 100 000 жителей в год. Это примерно в 20 раз больше, чем происходит в обычном британском городе такого же размера в наше время, но намного ниже показателей густонаселенных мегаполисов.
Ученые также напоминают, что доступность огнестрельного оружия сейчас приводит к большему числу преступлений, но, с другой стороны, уровень медицины позволяет сохранять гораздо больше жизней. Отличаются и поводы для конфликтов: нет организованных бандитских боев, грабежей с применением оружия, похищений и других причин, приводящих к преждевременной смерти людей в XXI веке. Стартом к большинству ссор тогда была защита чести.
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Ученые отмечают, что некоторые вещи с тех пор не изменились — в частности, и в наши дни большинство убийств, до 44%, приходится на выходные дни. Однако различий все же больше, и это, в первую очередь, статистика. За указанный период происходило от 13 до 22 случаев в год (16 в среднем). Но оценить уровень опасности без знаний о численности населения лондонского Сити нельзя. У специалистов нет однозначного ответа на этот вопрос: по разным данным, в городе тогда проживало от 40 000 до 100 000 человек. Взяв усредненный показатель в 80 000 человек, получается, что количество убийств в Лондоне составляло около 20 на 100 000 жителей в год. Это примерно в 20 раз больше, чем происходит в обычном британском городе такого же размера в наше время, но намного ниже показателей густонаселенных мегаполисов.
Ученые также напоминают, что доступность огнестрельного оружия сейчас приводит к большему числу преступлений, но, с другой стороны, уровень медицины позволяет сохранять гораздо больше жизней. Отличаются и поводы для конфликтов: нет организованных бандитских боев, грабежей с применением оружия, похищений и других причин, приводящих к преждевременной смерти людей в XXI веке. Стартом к большинству ссор тогда была защита чести.