Созданы антибактериальные повязки, не требующие смены
Российские ученые из «МИСиС» совместно с коллегами из Центрально-Европейского технологического института и ряда других университетов разработали биосовместимый перевязочный материал, который способен локально действовать на очаг воспаления и при этом не требует смены – высвободив антибиотик, повязки сами постепенно растворятся на коже. При необходимости новую повязку можно будет наложить прямо поверх старой.
«В качестве основы мы использовали нановолокна поликапролактона – биосовместимого саморассасывающегося материала. Мы присоединили к волокнам гентамицин – антибиотик широкого спектра действия. Действие оказалось пролонгированным: мы наблюдали существенное уменьшение количества бактерий даже спустя 48 часов после приложения материала. Обычно поверхности, имеющие антибактериальный эффект, реализуют свой потенциал в течение первых суток, зачастую даже первых часов применения», – рассказывает научный сотрудник лаборатории «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Елизавета Пермякова.
Эксперимент проводился с использованием трех штаммов кишечной палочки (бактерия Escherichia coli). Все три штамма отличались разной сопротивляемостью к антибиотику, но, тем не менее, во всех трех случаях наблюдалась положительная фармакодинамика.
Потенциально материал также можно использовать в терапии воспалительных заболеваний костей, таких как остеопороз и остеомиелит.
Ученые продолжают работу над тестированием и улучшением материала: планируется попробовать присоединять и другие антибиотики, например, ципрофлоксацин. Это антибиотик нового поколения, и большая часть видов бактерий еще не выработала к нему устойчивости. Кроме того, планируется повысить эффективность материала за счет создания многослойных образцов: антибиотик, гепарин для уменьшения свертываемости крови в раневой поверхности, и снова антибиотик.Полное исследование опубликовано в журнале Materials and Design.