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Наука

Созданы антибактериальные повязки, не требующие смены

Совместная разработка российских и чешских ученых поможет миллионам людей.
МИСиС
10 января 2019 в 11:40
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  • Созданы антибактериальные повязки, не требующие смены
    Фото: МИСиС
Такие кожные повреждения, как ожоги и порезы, требуют антисептической обработки, применения антибиотиков и регулярной смены повязок. Однако лечение не только может иметь побочные эффекты (например, антибиотики при приеме внутрь убивают не только опасные бактерии, но и полезные) – оно зачастую и довольно болезненно: при смене повязок нарушается целостность только-только заживших покровов.

Российские ученые из «МИСиС» совместно с коллегами из Центрально-Европейского технологического института и ряда других университетов разработали биосовместимый перевязочный материал, который способен локально действовать на очаг воспаления и при этом не требует смены – высвободив антибиотик, повязки сами постепенно растворятся на коже. При необходимости новую повязку можно будет наложить прямо поверх старой.

«В качестве основы мы использовали нановолокна поликапролактона – биосовместимого саморассасывающегося материала. Мы присоединили к волокнам гентамицин – антибиотик широкого спектра действия. Действие оказалось пролонгированным: мы наблюдали существенное уменьшение количества бактерий даже спустя 48 часов после приложения материала. Обычно поверхности, имеющие антибактериальный эффект, реализуют свой потенциал в течение первых суток, зачастую даже первых часов применения», – рассказывает научный сотрудник лаборатории «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Елизавета Пермякова.

  • Созданы антибактериальные повязки, не требующие смены
    Фото: МИСиС

Эксперимент проводился с использованием трех штаммов кишечной палочки (бактерия Escherichia coli). Все три штамма отличались разной сопротивляемостью к антибиотику, но, тем не менее, во всех трех случаях наблюдалась положительная фармакодинамика.

Потенциально материал также можно использовать в терапии воспалительных заболеваний костей, таких как остеопороз и остеомиелит.

Ученые продолжают работу над тестированием и улучшением материала: планируется попробовать присоединять и другие антибиотики, например, ципрофлоксацин. Это антибиотик нового поколения, и большая часть видов бактерий еще не выработала к нему устойчивости. Кроме того, планируется повысить эффективность материала за счет создания многослойных образцов: антибиотик, гепарин для уменьшения свертываемости крови в раневой поверхности, и снова антибиотик.

Полное исследование опубликовано в журнале Materials and Design.

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