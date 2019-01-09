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Череп ихтиозавра возрастом 200 миллионов лет воссоздан в 3D
Новые технологии позволяют совершать удивительные открытия.
Анастасия Баринова
9 января 2019 в 17:53
В 1955 году на сельскохозяйственном поле в Уорикшире был найден огромный череп доисторического животного. Ученые решили, что он принадлежит известному виду ихтиозавров, Ichthyosaurus communis, но не стали изучать детально: находка сенсации не обещала. Они законсервировали останки с помощью глины и других материалов, и в буквальном смысле «задвинули на дальнюю полку».
Однако их мнение оказалось ошибочным: в этом убедились британские палеонтологи Дин Ломакс (Dean Lomax) и Найджел Ларкин (Nigel Larkin). Проведя в 2014 году компьютерную томографию, они воссоздали 3D-модель останков и смогли отнести животное к роду Protoichthyosaurus prostaxalis возрастом около 200 миллионов лет. Ученые подчеркивают: несмотря на то, что на территории Великобритании уже было найдено множество останков динозавров, этот образец необычен – он очень хорошо сохранился.
Исследователи смогли увидеть длинные каналы, когда-то содержавшие кровеносные сосуды и нервы. На месте оказалась и крайне хрупкая кость, удерживавшая мозг. Обычно останки ихтиозавров имеют поврежденную со временем структуру черепа.
Сканирование также показало, как проводился процесс консервации образца в 50-ые годы: несколько областей были реконструированы из гипса и глины, а одна кость была смоделирована настолько хорошо, что ее искусственное происхождение выявилось только на компьютере. Ученые не рискнули очистить все фрагменты от глины – риск повреждения костей был слишком высок, и последующее 3D-моделирование было проведено с учетом дополнительных «вставок». Тем не менее, череп древнего ихтиозавра, воссозданный в трех измерениях, позволяет лучше изучить анатомию этих животных.
Кроме того, это самый крупный череп ихтиозавров Protoichthyosaurus из известных к настоящему времени. Узнайте о другом гигантском ихтиозавре из Англии.
Однако их мнение оказалось ошибочным: в этом убедились британские палеонтологи Дин Ломакс (Dean Lomax) и Найджел Ларкин (Nigel Larkin). Проведя в 2014 году компьютерную томографию, они воссоздали 3D-модель останков и смогли отнести животное к роду Protoichthyosaurus prostaxalis возрастом около 200 миллионов лет. Ученые подчеркивают: несмотря на то, что на территории Великобритании уже было найдено множество останков динозавров, этот образец необычен – он очень хорошо сохранился.
Исследователи смогли увидеть длинные каналы, когда-то содержавшие кровеносные сосуды и нервы. На месте оказалась и крайне хрупкая кость, удерживавшая мозг. Обычно останки ихтиозавров имеют поврежденную со временем структуру черепа.
Сканирование также показало, как проводился процесс консервации образца в 50-ые годы: несколько областей были реконструированы из гипса и глины, а одна кость была смоделирована настолько хорошо, что ее искусственное происхождение выявилось только на компьютере. Ученые не рискнули очистить все фрагменты от глины – риск повреждения костей был слишком высок, и последующее 3D-моделирование было проведено с учетом дополнительных «вставок». Тем не менее, череп древнего ихтиозавра, воссозданный в трех измерениях, позволяет лучше изучить анатомию этих животных.
Кроме того, это самый крупный череп ихтиозавров Protoichthyosaurus из известных к настоящему времени. Узнайте о другом гигантском ихтиозавре из Англии.