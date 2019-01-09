После смерти обезглавить: в Англии найден загадочный могильник
Головы аккуратно отделили уже после смерти: об этом свидетельствует направление среза, идущее от челюсти, тогда как во время казни головы отсекаются иным образом – сзади и более небрежно. Большинство покойных – и мужчин, и женщин – на момент смерти были старше 40 лет; только трое из числа погребенных были моложе 18. При жизни их диета была весьма разнообразной: в их останках найдены следы углеводов и глюкозы, что и оставило заметные следы на зубах. А развитые верхние конечности говорят о том, что все они занимались сельскохозяйственной деятельностью.
Эти заключения соответствуют историческим данным: в римский период (с середины I до начала V веков) Суффолк был развитым и густонаселенным районом. Археологи неоднократно совершали здесь важные открытия; наиболее известным является крупнейший клад римского серебра IV века. Новая находка этого массового погребения стала сенсационной. Как поясняют специалисты, римляне хоронили своих усопших по традициям, мало отличающимся от современных, но почти на каждом кладбище можно найти «белую ворону» – одного или двух человек, погребенных вопреки установленным правилам. Однако на этот раз «исключением» стало 40% покойных, и этому еще предстоит найти объяснение.
Вероятно, жившие тут люди могли исповедовать римский культ, в основе которого было особое почитание головы, и ее отсечение являлось важной частью ритуала. Но в этом случае не ясно, почему большинство тел сохранили голову. Предположительно, часть местных жителей были рабами из далеких земель, и они принесли свои погребальные практики с собою, тогда как коренное население предпочитало уходить в последний путь обычным способом. Останки переданы в музей для дальнейшего изучения.
Узнайте о скелете с рукой-ножом.
Эти заключения соответствуют историческим данным: в римский период (с середины I до начала V веков) Суффолк был развитым и густонаселенным районом. Археологи неоднократно совершали здесь важные открытия; наиболее известным является крупнейший клад римского серебра IV века. Новая находка этого массового погребения стала сенсационной. Как поясняют специалисты, римляне хоронили своих усопших по традициям, мало отличающимся от современных, но почти на каждом кладбище можно найти «белую ворону» — одного или двух человек, погребенных вопреки установленным правилам. Однако на этот раз «исключением» стало 40% покойных, и этому еще предстоит найти объяснение.
Вероятно, жившие тут люди могли исповедовать римский культ, в основе которого было особое почитание головы, и ее отсечение являлось важной частью ритуала. Но в этом случае не ясно, почему большинство тел сохранили голову. Предположительно, часть местных жителей были рабами из далеких земель, и они принесли свои погребальные практики с собою, тогда как коренное население предпочитало уходить в последний путь обычным способом. Останки переданы в музей для дальнейшего изучения.
Узнайте о скелете с рукой-ножом.