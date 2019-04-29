Пять шагов от развалин к маяку: инструкция от фонда «Крохино»
Храм Рождества Христова на Белом озере в Вологодской области уже мало похож на целостное здание. Церковь XVIII века осталась единственной постройкой села Крохино, затопленного после начала строительства Волго-Балтийского водного пути. Лишь благодаря маяку, размещенному в колокольне церкви в середине 1950-х годов, храм в Крохино не был уничтожен.
С 2011 года Благотворительный фонд «Центр возрождения культурного наследия «Крохино»» (нынешнее название – «ПроНаследие») ведет противоаварийные и консервационные работы на храмовом острове. На сегодняшний день фонд запустил сбор средств для постройки защитной стены вокруг храма. Она позволит уберечь здание от воздействия волн и льда.
Это лишь первый шаг к созданию мемориала-маяка. Полная реконструкция храма-маяка займет несколько этапов. О них рассказывает директор фонда Анор Тукаева:
1. Создание шпунтовой стенки для защиты береговой линии от воздействия волн и льда. Укрепление берега является первостепенной задачей, потому что без него невозможно приступать к другим этапам, ведь берег постоянно размывает.
2. Возведение силовых консервационных лесов для удержания и фиксации стен храма. Этот этап и последующие – конечно, уже не в текущем сезоне.
3. Укрепление фундамента, инъектирование стен (заполнение зазоров и пустот), устройство металлических поясов и тяжей. Фундамент храма находится под водой, необходимо исключить его размывание и укрепить. Инъектирование стен требуется для остановки процесса разрушения кирпичной кладки под действием влаги и восстановления несущей способности стен. Устройство металлических поясов по всем ярусам колокольни нужно для сохранения целостности ее конструкции.
4. Реставрационные работы – они предусматривают замену поврежденного кирпича в кладке, а также перекладку ее аварийных участков, восстановление утраченных элементов внешнего декора, воссоздание паперти.
5. Стилизация лампы маяка в сохранившейся колокольне храма – одно из принципиальных решений в проекте визуализации архитектурного решения. Воссоздавать звонницу в мемориальном храме-маяке, где не будут вестись службы, нет смысла. Нужно также понимать, что раньше лампа маяка располагалась над куполом храма, который уже рухнул и речь не идет о том, чтобы устанавливать в Крохино полноценный маяк. А вот вернуть храму некую символическую функцию, благодаря которой его не разрушили, – важно.
Посмотрите, как меняется «храм-маяк» сквозь время: на первом снимке церковь в Крохино, снятая Сергеем Прокудиным-Горским в 1909 году. На втором – она же в наши дни. А на последнем – визуализация проекта, к которому стремятся волонтеры.
Краудфандинг продлится до 30 июня, перед фондом стоит задача собрать 520 тысяч рублей. Два миллиона рублей на предстоящие работы пообещал выделить фонд Никиты Михалкова «12». Каждые 100 рублей приблизят ребят к заветной цели. К тому же в проекте есть прекрасные вознаграждения на любой вкус – от краеведческой литературы до отдыха и путешествий. Хотите помочь – добро пожаловать по ссылке: https://planeta.ru/campaigns/damba-v-krokhino.