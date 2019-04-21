Рекорд Магаса: этномузей в Башне согласия стал самым высоким в мире
Этнографический музей расположен на площади Алания в Башне Согласия, высота которой составляет 99,97 метра. Таким образом он стал самым высоким в мире этнографическим музеем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».
Первый этаж музея – ознакомительный, с картинами в хронологической последовательности исторического развития Ингушетии. На втором этаже находится Зал заседаний Совета старейшин тейпов, на четвертом и третьем – воссозданы условия быта и жизни средневековых ингушей. На пятом этаже расположена смотровая площадка, по словам мэра Магаса, одна из самых высоких на Северном Кавказе.
15 апреля 2019 года исполнилось 1076 лет Магасу как древнему ингушскому городу и 25 лет как современному. В связи с тем, что день рождения города выпал на рабочий день, празднование проводится в субботу, 20 апреля.
Современный Магас был основан в 1994 году на месте разрушенной в 1239 году столицы.
26 декабря 2000 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан федеральный закон «О присвоении столице Республики Ингушетия наименования — Магас». Именно 26 декабря Магас стал столицей Ингушетии, заменив в этом качестве Назрань.