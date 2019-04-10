285
1
13 пляжей Сочи претендуют на «Голубой флаг 2019»
В прошлом году их было шесть.
National Geographic Россия
10 апреля 2019 в 18:06
65
В число претендентов вошли детский пляж «Чайка», пляжи «Приморский», «Ривьера», «Взморье», «Камелия», «Приморский-1», «Мориса Тореза«, пляжи санаториев «Заполярье», «Юг», отелей «Бархатные сезоны» и «Radisson Paradise», курорта «Роза Хутор», а также пляжная территория в районе турбазы «Чайка».
Претенденты должны соответствовать трем десяткам параметров. Ключевые: чистота морской воды, экологичность, безопасность и доступность.
«По результатам лабораторных исследований, у нас море чистое. Все показатели в норме. В летний период отбор воды на анализ производится Роспотребнадзором раз в 10 дней, в зимний — раз в квартал. Всего за 2018 год было проведено около 2 тыс. отборов на санитарно-химические показатели и еще 2 тыс. — на микробиологические», — цитирует «Интерфакс» замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Сочи Владимира Ефимчука.
«Голубой флаг» выдается пляжам на один сезон. Каждый год награду нужно подтверждать. В 2018 году больше всего пляжей с «Голубым флагом» было в Испании (590).