5 праздничных женских новинок
Ароматы
DOLCE PEONY
Легкая фруктовая сладость японской груши, роскошные объемные ноты пиона и древесные оттенки пачули сливаются в искрящуюся композицию, которая создает такое же радостное настроение, как и все ароматы линии Dolce от D&G.
THE ONLY ONE 2
Еще одна новинка от культового итальянского бренда D&G. Знаковое для The Only One сочетание кофе и фиалки теперь дополнено пудровыми оттенками красной розы, символа любви и страсти. Композиция раскрывается яркими нотами ягод, груши и фрезии.
В сердце аромата – суперэссенция красной розы, а фиалка и кофе соединяются в теплый и чувственный аккорд. Мягкие, сладкие ноты бобов тонка и пачули усиливают притягательное звучание The Only One 2, делая его незабываемым.
PURE MUSC
Новый аромат появился и в линии for her от Narciso Rodriguez. Легендарный ингредиент линеек NR – мускус – предстает в еще более изысканной, обезоруживающе чистой и насыщенной форме. Центральную мускусную ноту подчеркивает букет белых цветов и теплые оттенки кашмерана.
for her pure musc завораживает, если наносить его соло, но также невероятно красиво сочетается в дуэте с другими ароматами линии for her.
Музой for her pure musc стала голландская модель Джулия Бергофф.
КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА ПЕННИНГЕН
Впервые капсульная коллекция Zadig&Voltaire представлена не только новым дизайнов флаконов, но и новыми композициями ароматов.
This is Her! This is Him! No Rules — это новый энергичный дуэт, который еще глубже пронизан духом рок-н-ролла и еще более желанен.
Это революция шика и декларация независимости, созданная авторами изначальных парфюмерных композиций. Вместе эти неповторимые ароматы рассказывают новую историю модной пары, связанной вечными узами.
Макияж
PEONY LOVERS
Лимитированная весенняя коллекция макияжа Peony Lovers от D&G вдохновлена пионом, символом невинной женственности и молодости.
Палитра свежих и ярких оттенков отражает неповторимое очарование этих необыкновенных цветов.