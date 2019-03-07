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  • 5 праздничных женских новинок
    Голландская модель Джулия Бергофф стала музой для создателей аромата for her pure musc Фото: @juliabergshoeff / Instagram
  • 5 праздничных женских новинок
    Фото: @juliabergshoeff / Instagram
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5 праздничных женских новинок

Сразу три топ-бренда, входящие в холдинг Shiseido Group, представили праздничные новинки к началу самого романтичного времени года.
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7 марта 2019 в 16:43

Ароматы

DOLCE PEONY

Легкая фруктовая сладость японской груши, роскошные объемные ноты пиона и древесные оттенки пачули сливаются в искрящуюся композицию, которая создает такое же радостное настроение, как и все ароматы линии Dolce от D&G.

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THE ONLY ONE 2

Еще одна новинка от культового итальянского бренда D&G. Знаковое для The Only One сочетание кофе и фиалки теперь дополнено пудровыми оттенками красной розы, символа любви и страсти. Композиция раскрывается яркими нотами ягод, груши и фрезии.

В сердце аромата – суперэссенция красной розы, а фиалка и кофе соединяются в теплый и чувственный аккорд. Мягкие, сладкие ноты бобов тонка и пачули усиливают притягательное звучание The Only One 2, делая его незабываемым.

The Only One 2.png

PURE MUSC

Новый аромат появился и в линии for her от Narciso Rodriguez. Легендарный ингредиент линеек NR – мускус – предстает в еще более изысканной, обезоруживающе чистой и насыщенной форме. Центральную мускусную ноту подчеркивает букет белых цветов и теплые оттенки кашмерана.

for her pure musc завораживает, если наносить его соло, но также невероятно красиво сочетается в дуэте с другими ароматами линии for her.

Музой for her pure musc стала голландская модель Джулия Бергофф.

for her pure musc.png

КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА ПЕННИНГЕН

Впервые капсульная коллекция Zadig&Voltaire представлена не только новым дизайнов флаконов, но и новыми композициями ароматов.

This is Her! This is Him! No Rules — это новый энергичный дуэт, который еще глубже пронизан духом рок-н-ролла и еще более желанен.

Это революция шика и декларация независимости, созданная авторами изначальных парфюмерных композиций. Вместе эти неповторимые ароматы рассказывают новую историю модной пары, связанной вечными узами.

This is Her! This is Him! No Rules.png

Макияж

PEONY LOVERS

Лимитированная весенняя коллекция макияжа Peony Lovers от D&G вдохновлена пионом, символом невинной женственности и молодости.

Палитра свежих и ярких оттенков отражает неповторимое очарование этих необыкновенных цветов.

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