Clarins: весенняя красота вашего лица
Однако на полноценный макияж глаз не всегда хватает времени и навыков, поэтому нередко вы решаете пренебречь им. Clarins спешит на помощь и предлагает 4 инновационных и при этом легких в использовании средства для макияжа глаз. Универсальная тушь для ресниц, яркие тени для век, стойкий карандаш для глаз и идеальный карандаш для бровей помогут создать безупречный выразительный образ в мгновение ока!
Новая тушь Wonder Perfect Mascara 4D позволит создать 4D-эффект для ваших ресниц одним движением руки: невероятная длина, выразительный объем, красивый изгиб и идеальное разделение. А при продолжительном использовании ее ухаживающая формула делает ресницы более длинными, густыми и сильными.
Новые тени для век линейки Ombre позволяют вам выбирать свой оттенок и эффект покрытия, в зависимости от настроения и планов.
Для повседневного макияжа сделайте выбор в пользу матовых оттенков. Хочется чего-то изысканного? Попробуйте атласные текстуры. А для праздничного макияжа нет ничего лучше загадочного мерцания.
Одной линии достаточно, для того чтобы визуально увеличить глаза и подчеркнуть их красоту. Встроенная точилка, тонкий стержень, тающая текстура: у этого карандаша есть все для создания идеально ровной четкой линии. С ним вы легко сможете подвести глаза, даже не обладая навыками визажиста. Он мягко следует вдоль ресничного контура, обеспечивая безупречный результат. Используйте карандаш как классическую подводку или как кайал для создания разных образов.
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