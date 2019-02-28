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Идея для подарка: Honor 10 Lite
Бывают такие подарки, с которыми невозможно не угадать. Например, смартфон (особенно из числа лучших на рынке).
Промо
28 февраля 2019 в 12:34
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Коробка с подарком откроется – и в 6,21-дюймовом экране HONOR 10 Lite отразится радостная улыбка его нового владельца. Безрамочный дисплей 2340 на 1080 точек занимает почти всю лицевую сторону телефона – только у верхней кромки виден глазок 24-мегапиксельной камеры.
Высокое разрешение фронталки, диафрагма F2.0 и особые алгоритмы для съемки и обработки фото – три залога отличных селфи! Умная камера сама выставляет оптимальные параметры в зависимости от освещенности – и вдобавок накладывает реалистичные эффекты (учитывая возраст, пол и цвет кожи). Так что даже ночью кадры получатся отличными!
Задняя панель у HONOR 10 Lite ещё краше: панель из восьми слоев стекла переливается разными цветами от светло-лазурного до тёмно-сапфирового.
Другие достоинства новинки – восьмиядерный процессор Kirin 710, интерфейс EMUI 9.0 на базе Android 9.
Высокое разрешение фронталки, диафрагма F2.0 и особые алгоритмы для съемки и обработки фото – три залога отличных селфи! Умная камера сама выставляет оптимальные параметры в зависимости от освещенности – и вдобавок накладывает реалистичные эффекты (учитывая возраст, пол и цвет кожи). Так что даже ночью кадры получатся отличными!
Задняя панель у HONOR 10 Lite ещё краше: панель из восьми слоев стекла переливается разными цветами от светло-лазурного до тёмно-сапфирового.
Другие достоинства новинки – восьмиядерный процессор Kirin 710, интерфейс EMUI 9.0 на базе Android 9.