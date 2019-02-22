Что подарить на 23 февраля: 5 советов
Тот, кого вы будете поздравлять 23 февраля – защитник в широком смысле слова. Что, если завтра, например, ему придется броситься в воду и спасти тонущего щенка? Этот миг запомнится надолго – особенно если хрупкие часы у него на запястье встанут в ту же секунду.
Именно поэтому лучше дарить не антикварный хронометр, а современный: в нём ничуть не меньше стиля, зато надежности куда больше!Взять, например, часы от Certina. Слов «Сделано в Швейцарии» уже вполне достаточно – но вот немного подробностей о модели DS Action STC.
Одного завода главной пружины хватает аж на 80 часов (вдобавок они подзаводятся сами, пока их носят). Точный механизм заключён в прочный корпус из нержавеющей стали; циферблат закрыт сапфировым стеклом – оно очень прочное и не бликует на солнце.
Это тот самый случай, когда превосходный дизайн идёт рука об руку с практичностью: часы сделаны для профессиональных дайверов – по стандарту ISO 6425. Это значит, что с ними можно нырять на глубины до 300 метров.
Такой подарок – лучшее напоминание о подвигах (и совершённых, и предстоящих). Кстати, покупая их, вы сами становитесь героем: процент с каждых проданных часов Certina направляет на поддержку Sea Turtle Conservancy – организации, которая оберегает морских черепах.
Наушники
«Ламповые усилки» с тёплым звуком и «виниловые вертушки» были и будут в чести – но даже самый ревностный меломан порадуется обновке вроде HTX80B от Panasonic.
Во-первых, они удобны: благодаря мягким амбушурам наушники удобно сидят и прекрасно изолируют внешние шумы – и, несмотря на это, в них не жарко. Никаких проводов не надо: подключаются они по Bluetooth. Их можно использовать и как гарнитуру для бесед по мобильнику: в корпус встроен микрофон.
Во-вторых, звук дают очень и очень качественный: акустический фильтр управления низкими частотами оптимизирует воздушный поток, так что басы звучат динамично и выразительно.
В-третьих, HTX80B – действительно долгоиграющие: батарейки хватает на 24 музыки нон-стоп! Ну и в-четвертых, выглядят они на отлично: элегантная матовая поверхность и дизайн а-ля винтаж.
Смартфон
Новый флагман от Sony в лице XPeria XZ3 – подарок из серии «промахнуться невозможно». Его главная фишка – небывалые игровые возможности. Пара новых примочек от японского гиганта буквально погружают в игровой процесс (звук особенно хорош), новый OLED-дисплей стал еще круче (хотя, казалось бы, куда еще), а с помощью PS4 Remote Play можно играть вообще где хочешь.
Отдельно отметим невероятную камеру, которая, во-первых, может запуститься сама, как только вы переводите заблокированный телефон в горизонтальное положение (очень полезно при попытке поймать момент, который вот-вот ускользнет), а еще может похвастать умением распознать улыбку, предиктивным автофокусом и режимом Superior Auto.
НоутбукКак будто специально к 23 февраля Asus напомнил об обновлении своей уже ставшей знаменитой линейки Zenbook – появились модели UX333, UX433, UX533.
Впервые в серии ZenBook экранная рамка со всех четырех сторон настолько узкая, что практически незаметна, а относительная площадь экрана составляет до 95%! Тачпад можно превратить в сенсорный цифровой блок, а инфракрасная 3D-камера распознает ваше лицо настолько уверенно, что войти в систему можно даже при слабом освещении. Максимальная комплектация включает новейший процессор Intel Core 8-го поколения, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q, 16 ГБ оперативной памяти и гигабитный модуль Wi-Fi.
Телевизор
LG OLED-телевизор 77С8 – это более 8 миллионов самоподсвечивающихся пикселей, каждый из которых может самостоятельно регулировать собственную яркость, создавая идеальную глубину черного для телевизоров LG OLED TV. Тем самым раскрывается полная палитра цветов и проявляет скрытые детали, придавая изображению яркие краски.
Во-вторых, звук дают очень и очень качественный: акустический фильтр управления низкими частотами оптимизирует воздушный поток, так что басы звучат динамично и выразительно.
В-третьих, HTX80B — действительно долгоиграющие: батарейки хватает на 24 музыки нон-стоп! Ну и в-четвертых, выглядят они на отлично: элегантная матовая поверхность и дизайн а-ля винтаж.
Смартфон
Новый флагман от Sony в лице XPeria XZ3 — подарок из серии «промахнуться невозможно». Его главная фишка — небывалые игровые возможности. Пара новых примочек от японского гиганта буквально погружают в игровой процесс (звук особенно хорош), новый OLED-дисплей стал еще круче (хотя, казалось бы, куда еще), а с помощью PS4 Remote Play можно играть вообще где хочешь.
Отдельно отметим невероятную камеру, которая, во-первых, может запуститься сама, как только вы переводите заблокированный телефон в горизонтальное положение (очень полезно при попытке поймать момент, который вот-вот ускользнет), а еще может похвастать умением распознать улыбку, предиктивным автофокусом и режимом Superior Auto.
Ноутбук
Как будто специально к 23 февраля Asus напомнил об обновлении своей уже ставшей знаменитой линейки Zenbook — появились модели UX333, UX433, UX533.
Впервые в серии ZenBook экранная рамка со всех четырех сторон настолько узкая, что практически незаметна, а относительная площадь экрана составляет до 95%! Тачпад можно превратить в сенсорный цифровой блок, а инфракрасная 3D-камера распознает ваше лицо настолько уверенно, что войти в систему можно даже при слабом освещении. Максимальная комплектация включает новейший процессор Intel Core 8-го поколения, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q, 16 ГБ оперативной памяти и гигабитный модуль Wi-Fi.
Телевизор
LG OLED-телевизор 77С8 — это более 8 миллионов самоподсвечивающихся пикселей, каждый из которых может самостоятельно регулировать собственную яркость, создавая идеальную глубину черного для телевизоров LG OLED TV. Тем самым раскрывается полная палитра цветов и проявляет скрытые детали, придавая изображению яркие краски.