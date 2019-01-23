10 самых смертоносных растений мира

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Олеандр — декоративное растение с восхитительными розовыми цветами, часто использующееся в ландшафтном дизайне. И при этом — одно из самых ядовитых в мире. Сок олеандра вызывает сильнейшую рвоту, диарею, проблемы с центральной нервной системой и наконец, остановку сердца. Фото: Ольга Сизова
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Диффенбахия — ещё одно известное по всему миру декоративное растение, наполненное весьма сильным ядом. Диффенбахию стараются не ставить в местах, доступных детям и домашним животным, так как даже прикосновение к нему вызывает сильные ожоги на коже. Фото: Forest and Kim Starr/Flickr.com
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Акокантера сегодня используется в медицине, но когда-то её ядовитым соком африканские племена смазывали наконечники своих стрел. При попадании в организм токсины акокантеры могут убить взрослого человека менее чем за минуту. Её ягоды приятно пахнут и сладкие на вкус, что привлекает детей. Фото: Cyril Nelson/Flickr.com
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Агератина высочайшая из семейства астровых, она же белый змеиный корень, содержит токсин треметол. Он настолько ядовит, что способен отравить человека, выпившего молока коровы, съевшей до этого агератину. Фото: faria!/Flickr.com
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Луносемянник канадский легко перепутать с виноградом, так как эти два растения родственные. Разумеется, делать этого ни в коем случае не стоит. Луносемянник содержит токсичный алкалоид даурицин, смертельный даже для взрослых людей.
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Клещевина — растение, из которого получают знаменитую касторку, но только при тщательной обработке. Без неё клещевина — одно из самых ядовитых растений в мире, часто принимаемое самоубийцами. Её яд, рицин, наносит непоправимый вред организму, и даже если человека откачать, он не выживет. Фото: Sarah Murray/Flickr.com
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Агонит джунгарский очень ценится в традиционной китайской медицине, при этом оставаясь смертельно опасным. Все дело в акотинине — одном из самых токсичных алкалоидов, что содержится во многих частях растения. При отравлении агонитом джунгарским все начинается с боли и рези в ЖКТ, продолжается головокружением, потемнением в глазах и аритмией сердца, а заканчивается остановкой дыхания. Фото: Wikimedia Commons
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Белладонна привлекает животных и детей красивыми цветами и ягодами, но, как несложно догадаться, они весьма ядовиты. Тяжёлые отравления несут галлюцинации, полную потерю ориентации и смерть от паралича дыхательного центра. Фото: Miltos Gikas/Flickr.com
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Вёх — род растений из семейства Зонтичные, выглядящие предельно безобидно, но содержащие мощнейший токсический яд. Каждый из вёхов — луковичконосный, пятнистый, вёх Дугласа способен убить человека за считанные часы. Фото: Frank Mayfield/Flickr.com
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Борец клобучковый в средние века подмешивали в пищу тем, кого собирались отравить. Также он использовался в народной медицине, но не столь широко. Растение содержит алкалоид аконитин, вызывающий смерть из-за паралича дыхания и остановки сердца. Фото: Alwyn Ladell/Flickr.com
10 самых смертоносных растений мира
Мы знаем, что нужно опасаться многих животных — от крохотных пауков до огромных медведей и тигров. Но растения могут быть не менее опасны, а зачастую и более — ведь от них не всегда ждешь подвоха. Иногда даже один неверный шаг и прикосновение к безобидному на вид листочку может привести к крайне неприятным последствиям.
Некоторые растения вызывают страшную боль, другие могут парализовать, а третьи – и вовсе убить. За флорой нужно внимательно следить — и дважды подумать, прежде чем срывать тот или иной цветок.