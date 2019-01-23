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По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
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  • 10 самых смертоносных растений мира
    Олеандр — декоративное растение с восхитительными розовыми цветами, часто использующееся в ландшафтном дизайне. И при этом — одно из самых ядовитых в мире. Сок олеандра вызывает сильнейшую рвоту, диарею, проблемы с центральной нервной системой и наконец, остановку сердца. Фото: Ольга Сизова
  • 10 самых смертоносных растений мира
    Диффенбахия — ещё одно известное по всему миру декоративное растение, наполненное весьма сильным ядом. Диффенбахию стараются не ставить в местах, доступных детям и домашним животным, так как даже прикосновение к нему вызывает сильные ожоги на коже. Фото: Forest and Kim Starr/Flickr.com
  • 10 самых смертоносных растений мира
    Акокантера сегодня используется в медицине, но когда-то её ядовитым соком африканские племена смазывали наконечники своих стрел. При попадании в организм токсины акокантеры могут убить взрослого человека менее чем за минуту. Её ягоды приятно пахнут и сладкие на вкус, что привлекает детей. Фото: Cyril Nelson/Flickr.com
  • 10 самых смертоносных растений мира
    Агератина высочайшая из семейства астровых, она же белый змеиный корень, содержит токсин треметол. Он настолько ядовит, что способен отравить человека, выпившего молока коровы, съевшей до этого агератину. Фото: faria!/Flickr.com
  • 10 самых смертоносных растений мира
    Луносемянник канадский легко перепутать с виноградом, так как эти два растения родственные. Разумеется, делать этого ни в коем случае не стоит. Луносемянник содержит токсичный алкалоид даурицин, смертельный даже для взрослых людей.
  • 10 самых смертоносных растений мира
    Клещевина — растение, из которого получают знаменитую касторку, но только при тщательной обработке. Без неё клещевина — одно из самых ядовитых растений в мире, часто принимаемое самоубийцами. Её яд, рицин, наносит непоправимый вред организму, и даже если человека откачать, он не выживет. Фото: Sarah Murray/Flickr.com
  • 10 самых смертоносных растений мира
    Агонит джунгарский очень ценится в традиционной китайской медицине, при этом оставаясь смертельно опасным. Все дело в акотинине — одном из самых токсичных алкалоидов, что содержится во многих частях растения. При отравлении агонитом джунгарским все начинается с боли и рези в ЖКТ, продолжается головокружением, потемнением в глазах и аритмией сердца, а заканчивается остановкой дыхания. Фото: Wikimedia Commons
  • 10 самых смертоносных растений мира
    Белладонна привлекает животных и детей красивыми цветами и ягодами, но, как несложно догадаться, они весьма ядовиты. Тяжёлые отравления несут галлюцинации, полную потерю ориентации и смерть от паралича дыхательного центра. Фото: Miltos Gikas/Flickr.com
  • 10 самых смертоносных растений мира
    Вёх — род растений из семейства Зонтичные, выглядящие предельно безобидно, но содержащие мощнейший токсический яд. Каждый из вёхов — луковичконосный, пятнистый, вёх Дугласа способен убить человека за считанные часы. Фото: Frank Mayfield/Flickr.com
  • 10 самых смертоносных растений мира
    Борец клобучковый в средние века подмешивали в пищу тем, кого собирались отравить. Также он использовался в народной медицине, но не столь широко. Растение содержит алкалоид аконитин, вызывающий смерть из-за паралича дыхания и остановки сердца. Фото: Alwyn Ladell/Flickr.com
Растения

10 самых смертоносных растений мира

Мы знаем, что нужно опасаться многих животных — от крохотных пауков до огромных медведей и тигров. Но растения могут быть не менее опасны, а зачастую и более — ведь от них не всегда ждешь подвоха. Иногда даже один неверный шаг и прикосновение к безобидному на вид листочку может привести к крайне неприятным последствиям.
Популярная Механика
23 января 2019 в 12:53
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Некоторые растения вызывают страшную боль, другие могут парализовать, а третьи – и вовсе убить. За флорой нужно внимательно следить — и дважды подумать, прежде чем срывать тот или иной цветок.

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