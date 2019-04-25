Растения

На Гавайях нашли считавшееся вымершим растение

До этого момента последний раз его видели живым в 2009 году.
Популярная Механика
25 апреля 2019 в 12:53
448
  • На Гавайях нашли считавшееся вымершим растение
    Hibiscadelphus woodii живехонек! Фото: Kenneth R. Wood / National Tropical Botanical Garden
Цветок Hibiscadelphus woodii был признан вымершим в 2016 году. Однако в апреле-2019 его обнаружили в ходе изучения аэросъемки Национального тропического сада.

Hibiscadelphus woodii относится к семейству Мальвовые. Данное растение – эндемик острова Кауаи, растет на крутых обрывах в районе долины Калалау и может достигать в высоту 2,5−5 метров. Впервые данное растение было обнаружено в 1991 году, а новый вид был описан через четыре года.

Ввиду труднодоступности Калалау специалисты Национального тропического ботанического сада изучают данную область при помощи дрона.

Тоже интересно

Живое сердце впервые распечатали на 3D-принтере

Обсудить
СМИ2
УАЗ выпустит «Русский Prado»
УАЗ выпустит «Русский Prado»
Тоже интересно
Как сталкиваются галактики: фото «Хаббла»
Как сталкиваются галактики: фото «Хаббла»
Едем в ЮАР на подводное сафари!
Едем в ЮАР на подводное сафари!