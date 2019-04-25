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На Гавайях нашли считавшееся вымершим растение
До этого момента последний раз его видели живым в 2009 году.
обнаружили в ходе изучения аэросъемки Национального тропического сада.
Hibiscadelphus woodii относится к семейству Мальвовые. Данное растение – эндемик острова Кауаи, растет на крутых обрывах в районе долины Калалау и может достигать в высоту 2,5−5 метров. Впервые данное растение было обнаружено в 1991 году, а новый вид был описан через четыре года.
Ввиду труднодоступности Калалау специалисты Национального тропического ботанического сада изучают данную область при помощи дрона.