  • Первые магнолии в Москве расцвели в Ботаническом саду МГУ
    Фото: Аптекарский огород
  • Первые магнолии в Москве расцвели в Ботаническом саду МГУ
    Фото: Аптекарский огород
  • Первые магнолии в Москве расцвели в Ботаническом саду МГУ
    Фото: Аптекарский огород
Растения

Первые магнолии в Москве расцвели в Ботаническом саду МГУ

А скоро зацветет и сакура
Аптекарский огород
24 апреля 2019 в 15:37
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В «Аптекарском огороде», Ботаническом саду МГУ, зацвели магнолии Лебнера (Magnolia loebneri). Это ароматные бело-розовые цветы тюльпановидной формы на «голом» дереве. По сравнению с 2018 годом, цветение началось на три дня раньше.

Растения можно увидеть между Зеркальным каналом и 215-летним дубом Гофмана, а также неподалеку от сакуры у оранжерейного комплекса.

Ожидается, что в ближайшие дни в Ботаническом саду МГУ также распустятся другие магнолии, сакуры и плодовые деревья. А в начале июня, по словам директора сада Алексея Ретеюма, в Субтропической оранжерее расцветет роскошная Магнолия крупноцветковая с громадными цветками молочно-белого оттенка.

Магнолия — очень древний род растений: он появился раньше, чем пчёлы, и насчитывает более 210 видов. Найденные ископаемые остатки магнолии росли на нашей планете 20 миллионов лет назад.

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СМИ2
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