  • «Они могут рассказать бесчисленное множество историй». Неожиданная находка в поместье Черчилля
  • «Они могут рассказать бесчисленное множество историй». Неожиданная находка в поместье Черчилля
    А это дубы на полях села Ивановки Исмаиллинского района Азербайджана Фото: Николай Щеглов
Растения

«Они могут рассказать бесчисленное множество историй». Неожиданная находка в поместье Черчилля

Судя по всему, это крупнейший массив в Европе
Популярная Механика
27 марта 2019 в 06:17
В парке Бленим, окружающем одноименную английскую усадьбу, обнаружены почти 300 дубов, возраст которых позволяет занести их в общебританский реестр древних деревьев. Охват дубов у основания превышает пять метров.

Обследование деревьев в парке в Оксфордшире выявило 291 живой дуб с обхватом не менее 16 футов (4,88 метра) в основании ствола. 220 деревьев находятся в Высоком парке, который классифицирован как область особого научного интереса и в настоящее время закрыт для публики. Остальные деревья можно увидеть в других местах парка.

По всей видимости, это наибольшее скопление многовековых дубов в Европе.

В списке значатся уже 160 тысяч деревьев, но проводящая «инвентаризацию» благотворительная организация Woodland Trust полагает, что реестр может быть существенно расширен.

«Древние деревья — это что-то невероятное. Они не только могут рассказать бесчисленное множество историй, но и поддерживают целые природные экосистемы, — говорит сотрудница Woodland Trust Кайли Харрисон-Меллор. — Однако пока у нас нет понимания, где они находятся, мы не можем начать кампании в их защиту. А мы знаем, что таких деревьев еще тысячи».

Усадьба Бленим (в русскоязычных источниках она чаще фигурирует как «Бленхейм», что исторически обосновано, но фонетически неправильно) была построена в 1705—1724 годах по проекту Джона Ванбру и Николаса Хоксмура как резиденция первого герцога Мальборо и его жены Сары. В 1874 году в нем родился потомок этой пары — Уинстон Черчилль.



Тоже интересно

Почему растения не любят, когда их трогают

Обсудить
СМИ2
Новая Lada 4x4: машина в корне преобразилась
Новая Lada 4x4: машина в корне преобразилась
Тоже интересно
Конопля: новая нефть
Конопля: новая нефть
Жажда жизни
Жажда жизни