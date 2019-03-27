«Они могут рассказать бесчисленное множество историй». Неожиданная находка в поместье Черчилля
Обследование деревьев в парке в Оксфордшире выявило 291 живой дуб с обхватом не менее 16 футов (4,88 метра) в основании ствола. 220 деревьев находятся в Высоком парке, который классифицирован как область особого научного интереса и в настоящее время закрыт для публики. Остальные деревья можно увидеть в других местах парка.
По всей видимости, это наибольшее скопление многовековых дубов в Европе.
В списке значатся уже 160 тысяч деревьев, но проводящая «инвентаризацию» благотворительная организация Woodland Trust полагает, что реестр может быть существенно расширен.
«Древние деревья — это что-то невероятное. Они не только могут рассказать бесчисленное множество историй, но и поддерживают целые природные экосистемы, — говорит сотрудница Woodland Trust Кайли Харрисон-Меллор. — Однако пока у нас нет понимания, где они находятся, мы не можем начать кампании в их защиту. А мы знаем, что таких деревьев еще тысячи».
Усадьба Бленим (в русскоязычных источниках она чаще фигурирует как «Бленхейм», что исторически обосновано, но фонетически неправильно) была построена в 1705—1724 годах по проекту Джона Ванбру и Николаса Хоксмура как резиденция первого герцога Мальборо и его жены Сары. В 1874 году в нем родился потомок этой пары — Уинстон Черчилль.