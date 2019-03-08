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Бананы из Исландии: северное чудо
Северное сияние, гейзеры и… банановые заросли — вот достопримечательности Исландии!
Николай Кулапов
8 марта 2019 в 12:09
В нашем воображении мы связываем Исландию с вулканами и ледниками, но никак не с тропическими фруктами. Как ни странно, повод для такой ассоциации есть. Летом в Исландии температура воздуха редко поднимается выше 20°C.
Благодаря теплым океанским течениям, которые омывают остров, зимы здесь не очень суровые (около -5°C ), но солнечный день в декабре короток: небо светлеет лишь на 4 часа. Трудно представить себе, что при таком климате исландцы вполне успешно выращивают бананы. Эта теплолюбивая культура – как и некоторые другие растения, например, помидоры – прекрасно себя чувствует внутри теплиц, которые снабжаются горячей водой из геотермальных источников.
Первый урожай “гейзерных” бананов исландские агрономы собрали 75 лет назад. В середине прошлого века местные фермеры увеличили объемы производства: вследствие Второй мировой войны цены на фрукты выросли, и Исландия приостановила их импорт. Увы, после того, как в 1960-м ограничения были сняты и бананы из южных широт заняли прилавки магазинов, содержать фруктовые плантации стало невыгодным.
Сегодня исландские бананы растут лишь в оранжереях Аграрного университета. Хотя банановая промышленность на острове сбавила обороты, исландцы продолжают использовать геотермальную энергию: горячая вода из гейзеров поступает на электростанции, а также используется для отопления домов.
Благодаря теплым океанским течениям, которые омывают остров, зимы здесь не очень суровые (около -5°C ), но солнечный день в декабре короток: небо светлеет лишь на 4 часа. Трудно представить себе, что при таком климате исландцы вполне успешно выращивают бананы. Эта теплолюбивая культура – как и некоторые другие растения, например, помидоры – прекрасно себя чувствует внутри теплиц, которые снабжаются горячей водой из геотермальных источников.
Первый урожай “гейзерных” бананов исландские агрономы собрали 75 лет назад. В середине прошлого века местные фермеры увеличили объемы производства: вследствие Второй мировой войны цены на фрукты выросли, и Исландия приостановила их импорт. Увы, после того, как в 1960-м ограничения были сняты и бананы из южных широт заняли прилавки магазинов, содержать фруктовые плантации стало невыгодным.
Сегодня исландские бананы растут лишь в оранжереях Аграрного университета. Хотя банановая промышленность на острове сбавила обороты, исландцы продолжают использовать геотермальную энергию: горячая вода из гейзеров поступает на электростанции, а также используется для отопления домов.