Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • В Ботаническом саду МГУ зацвел «Язык дьявола»
  • В Ботаническом саду МГУ зацвел «Язык дьявола»
    Фото: Аптекарский огород
Растения

В Ботаническом саду МГУ зацвел «Язык дьявола»

1 марта в честь Масленицы в тропиках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» представят знаменитый аморфофаллус коньяк, или Трупный цветок, или Язык дьявола, (Amorphophallus konjac).
Аптекарский огород
28 февраля 2019 в 12:30
656
Всего в коллекции сада представлено три вида Языка дьявола — коньяк, изменчивый и Ламба. Любители острых ощущений могут понюхать многолетнее травянистое растение из Восточной Азии в Пальмовой оранжерее на фестивале «Тропическая зима».

Аморфофаллус опыляется мухами — растение привлекает их с помощью омерзительного запаха разлагающейся плоти. Для большей убедительности покрывало соцветия окрашено в мрачный бордово-коричневый цвет с неприятным жирным блеском и покрыто капельками желтоватой маслянистой жидкости. Мухи, привлеченные запахом, распространяющимся на десятки метров вокруг, облепляют соцветие и откладывают на него яйца, которые, впрочем, обречены так и не превратиться в опарышей, поскольку растение не содержит нужных для этого питательных веществ. Обман опылителей – удивительная тактика в мире растений, выработанная за миллионы лет эволюции. Впрочем, в Пальмовой оранжерее «Аптекарского огорода» нет мух, поэтому Аморфофаллус так и не будет опылен.

Ежегодное цветение Трупного цветка в «Аптекарском огороде» в шутку называют «Фестивалем мяса» — он продлится около недели в зависимости от погоды. Острые ощущения гарантированы.

В природе Язык дьявола встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии, откуда и происходит видовое название (от яп. «конниаку» – местное название этого растения). В Японии Аморфофаллус коньяк известен ещё с VI века и применяется в лечебном питании на протяжении 1500 лет. Сейчас его выращивают в Китае, Корее, Японии и Юго-Восточной Азии ради крахмалистых клубней, из которых получают муку и желе. В кухне веганов это желе применяется в качестве растительной замены желатина. Растение богато клетчаткой и почти не содержит калорий.

С четверга по субботу включительно тропики Ботанического сада МГУ открыты до 1 часа ночи.



Тоже интересно

Немецкая военная подлодка угрожает экологической катастрофой Северному и Баренцеву морям

Обсудить
СМИ2
Именно сюда едут отдыхать умные россияне: уникальное место
Именно сюда едут отдыхать умные россияне: уникальное место
Тоже интересно
Моря Марса: атлас
Моря Марса: атлас
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы