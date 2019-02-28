В Ботаническом саду МГУ зацвел «Язык дьявола»
Аморфофаллус опыляется мухами — растение привлекает их с помощью омерзительного запаха разлагающейся плоти. Для большей убедительности покрывало соцветия окрашено в мрачный бордово-коричневый цвет с неприятным жирным блеском и покрыто капельками желтоватой маслянистой жидкости. Мухи, привлеченные запахом, распространяющимся на десятки метров вокруг, облепляют соцветие и откладывают на него яйца, которые, впрочем, обречены так и не превратиться в опарышей, поскольку растение не содержит нужных для этого питательных веществ. Обман опылителей – удивительная тактика в мире растений, выработанная за миллионы лет эволюции. Впрочем, в Пальмовой оранжерее «Аптекарского огорода» нет мух, поэтому Аморфофаллус так и не будет опылен.
Ежегодное цветение Трупного цветка в «Аптекарском огороде» в шутку называют «Фестивалем мяса» — он продлится около недели в зависимости от погоды. Острые ощущения гарантированы.
В природе Язык дьявола встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии, откуда и происходит видовое название (от яп. «конниаку» – местное название этого растения). В Японии Аморфофаллус коньяк известен ещё с VI века и применяется в лечебном питании на протяжении 1500 лет. Сейчас его выращивают в Китае, Корее, Японии и Юго-Восточной Азии ради крахмалистых клубней, из которых получают муку и желе. В кухне веганов это желе применяется в качестве растительной замены желатина. Растение богато клетчаткой и почти не содержит калорий.
С четверга по субботу включительно тропики Ботанического сада МГУ открыты до 1 часа ночи.