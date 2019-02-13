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Растения

Царица ночи «Золотое сердце» впервые расцвела в Ботаническом саду МГУ

Красивые и ароматные цветки редкого растения достигают 25 см в диаметре.
Аптекарский огород
13 февраля 2019 в 19:51
  • Царица ночи «Золотое сердце» впервые расцвела в Ботаническом саду МГУ
    Фото: Аптекарский огород
В Суккулентной оранжерее старейшего ботанического сада России зацвела царица ночи «Золотое сердце», также известная как Селеницереус хризокардиум, или золотистоцветковый. Это растение давно существует в коллекции «Аптекарского огорода», но впервые расцвело только сейчас. По неизвестным причинам первый цветок не закрылся утром, как у других цариц ночи, а остался открытым почти что до вечера. Вероятно, дело в прохладе.

«Золотое сердце» может достигать нескольких метров в длину и занимать довольно обширное пространство. На стеблях образуются воздушные корни – они цепляются за стволы и ветки деревьев и помогают растению подниматься вверх.

Наружные лепестки цветка кремовые, с красноватым отливом, внутренние лепестки белые. В центре находятся многочисленные ярко-желтые тычинки, отчего серединка кажется золотой. Это и дало видовое название chrysocardium, что в переводе с латинского означает «золотое сердце».

Ожидается, что второй цветок раскроется вечером 13 февраля, третий — вечером 14 февраля. Впрочем, поскольку растение цветет впервые, предсказать его поведение на 100 процентов невозможно. Тем не менее, скорее всего, гости сада смогут увидеть цветение царицы ночи днем 14 и 15 февраля.

В Ботаническом саду МГУ представлена самая большая коллекция цариц ночи в России и, вероятно, в мире — 18 видов из 25, известных науке. Название «Селеницереус» происходит от слов «Селена» — богиня луны в древнегреческой мифологии, и «цереус» — свеча. Эти растения одни из самых редких на планете.

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СМИ2
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