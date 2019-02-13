Царица ночи «Золотое сердце» впервые расцвела в Ботаническом саду МГУ
«Золотое сердце» может достигать нескольких метров в длину и занимать довольно обширное пространство. На стеблях образуются воздушные корни – они цепляются за стволы и ветки деревьев и помогают растению подниматься вверх.
Наружные лепестки цветка кремовые, с красноватым отливом, внутренние лепестки белые. В центре находятся многочисленные ярко-желтые тычинки, отчего серединка кажется золотой. Это и дало видовое название chrysocardium, что в переводе с латинского означает «золотое сердце».
Ожидается, что второй цветок раскроется вечером 13 февраля, третий — вечером 14 февраля. Впрочем, поскольку растение цветет впервые, предсказать его поведение на 100 процентов невозможно. Тем не менее, скорее всего, гости сада смогут увидеть цветение царицы ночи днем 14 и 15 февраля.
В Ботаническом саду МГУ представлена самая большая коллекция цариц ночи в России и, вероятно, в мире — 18 видов из 25, известных науке. Название «Селеницереус» происходит от слов «Селена» — богиня луны в древнегреческой мифологии, и «цереус» — свеча. Эти растения одни из самых редких на планете.