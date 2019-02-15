Конопля: новая нефть
НЫРНЕМ В ИСТОРИЮ
В центре композиции главного фонтана страны – «Дружбы Народов» на ВДНХ, возвышается золотой сноп. Приглядитесь – из каких культур он состоит? Пшеница, подсолнух и конопля. И если с подсолнухами и пшеницей все понятно, то что же здесь делает конопля?
Все очень просто. Советские промышленники знали, что у конопли в ход идут буквально все части: семена – на масло и корм животным, стебли – на волокно и костру, которая по сути своей является целлюлозой. В СССР посевы конопли ежегодно занимали 700 – 900 тысяч гектар – Советский Союз был мировым лидером по посевным площадям, год от года обладал 4/5 всей мировой площади конопляных угодий. До 1960-х за перевыполнение плана по выращиванию конопли колхозники получали почетное звание Героя Социалистического Труда.
Конопляная промышленность обеспечивала СССР канатами, веревками, шпагатами, брезентом, парусиной, мешковиной, рыболовными сетями, пожарными рукавами; масло шло на пищевые, косметические и лакокрасочные нужды.
Не менее яркую роль играла конопля во времена царской Руси. При Иване Грозном, когда прочно установились внешнеэкономические связи Руси со странами Запада, началась эпоха триумфального экспорта пеньковолокна. Эра парусного флота базировалась на конопляном сырье, как современная – на нефтегазовом. А в 18-м веке такелаж английского флота на 80-90% состоял и русской пеньки.
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО?
Почему же мы совершенно забыли о таком практичном растении?
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Сегодня, когда мир пластика и выхлопных газов угрожает здоровому функционированию нашей планеты, многие начали искать натуральные альтернативы синтетическим материалам, которые уже стали привычными. Движение за здоровый, натуральный образ жизни и осознанное потребление распространяется по миру, в котором конопля заслуженно становится символом экологии и природной пользы.
Последние десятилетия в странах Европы и Северной Америки конопля обретает второе рождение. Мир, нуждающийся в натуральных материалах, вспоминает, что первые бумажные деньги (Китай, 11 век) и первые печатные библии (Германия, 15 век) были произведена именно из конопляных волокон, ровно как и первые джинсы. И даже корпус первого автомобиля Форда был изготовлен из конопляного пластика, и рассчитывалось, что он будет ездить на конопляном биотопливе. При этом гектар конопли вырастает за 3-4 месяца и дает в 4 раза больше целлюлозы, чем гектар леса, который растет минимум 5 лет. В отличие от хлопка, который требует не одну тонну пестицидов и воды, конопля растет естественным образом без использования химикатов, при этом довольствуется сравнительно небольшим поливом. Прочность конопляной костры позволяет изготавливать крепкий, биоразлагаемый пластик, из которого уже строят самолеты (корпусная часть) и даже энергоэффективные дома.
Учитывая такие удивительные свойства конопли, европейские и североамериканские производители активно разрабатывают новые технологии для конопляной индустрии. Бумага, текстиль, стройматериалы, топливо, косметика, пищевые продукты, медикаменты из конопли наполняют заграничные рынки и постепенно начинают входить в ежедневный обиход.
А ЧТО В РОССИИ?
В России конопляная индустрия начала возрождение в 2007 году, когда правительство разрешило выращивать технические сорта конопли.
Пионером в пищевой промышленности стала компания «Конопель». В 2013 году ее основатель Андрей Кузин наткнулся на статью, посвященную истории этого уникального растения, а также огромному количеству ценных продуктов, которые можно из нее произвести. Но это еще не все.
Команда «Конопели» разделяет жизненные принципы и философию «не навреди!», которые распространяются как на потребителя продукции, так и на окружающую среду.
Поэтому интерес к необычной культуре разгорелся еще сильнее, когда основатель компании узнал, что конопля экологична в выращивании. Отрицательный углеродный след говорит о том, что конопля поглощает в четыре раза больше углекислого газа, чем «легкие планеты» – деревья. Она восстанавливает почвы – растение может достигать 2-3 метров в высоту, по мере развития теряя нижние листья, которые натуральным путем удобряют почву. Длинная корневая система конопли вытягивает питательные вещества из глубоких слоев почвы и фиксирует их, поэтому она способна восстанавливать почвы, истощенные агрессивным земледелием. А еще конопля – это по сути сорняк, у нее огромная тяга к жизни, и для получения хорошего урожая не требуется внесение химических удобрений и использование пестицидов. В результате получается 100% органический продукт, что не так часто встретишь на полках современных магазинов.
«Конопель» видит своей миссией возрождение культуры потребления продуктов из конопли. И вот почему.
«Я ТЕБЯ СЪЕМ»
Все сомнения окончательно исчезли, когда Андрей узнал о пищевой ценности «сорняка». Конопляное семя – основу всей производственной линейки компании – небезосновательно называют российским суперфудом. Семена отличаются повышенным количеством питательных веществ, и, в отличие от семян чиа или спирулины, выращены на российской земле. Поэтому конопля так охотно усваивается организмом – это традиционная пища русского народа.
Компания тщательно следит за качеством изготавливаемой продукции. В процессе производства отбираются лучшие семена в несколько этапов: происходит очищение от мусора, пыли, травинок, вороха, а также пустотелых семян. После происходит калибровка по размеру, в результате которой отбираются самые крупные семена.
Из семени извлекается ядро – квинтэссенция питательных веществ – белков, ненасыщенных жирных кислот Омега-3 и -6, витаминов групп В, Е, бета-каротина, калия, магния, фосфора, цинка. Бережная технология механического лузжирования (без химической и термической обработки) позволяет извлекать ядро из семени, сохраняя все полезные свойства.
Из ядра производится конопляное масло по принципу холодного отжима. Тщательный отбор при подготовке сырья позволяет получить чистейшее масло: без примесей, с благородным цветом и ореховым вкусом. Одно из наиболее ценных свойств конопляного масла холодного отжима – это содержание Омега -3 и -6 в идеальной для человека пропорции 1 к 3.
Конопляный протеин «Коноплин» – последний в цепочке продуктов. Его производят из жмыха ядер, в котором содержится до 50% полноценного, легко усвояемого растительного белка. Это – идеальная пищевая добавка для людей, придерживающихся вегетарианской диеты.
«В России у конопли богатая история и перспективное будущее, – уверен Андрей. – Уже сегодня уровень осознанности наших соотечественников повышается; потребитель стремится включить в свой рацион больше полезных, органических эко-продуктов. С развитием конопляной индустрии, я уверен, начнут появляться новые технологии, и уже в ближайшем будущем мы сможем носить конопляную одежду, писать на конопляной бумаге, ездить на конопляном биотопливе, лечиться конопляными лекарствами, окружая себя натуральными продуктами и поддерживая тонкий экологический баланс окружающей среды».
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО?
Почему же мы совершенно забыли о таком практичном растении?
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Сегодня, когда мир пластика и выхлопных газов угрожает здоровому функционированию нашей планеты, многие начали искать натуральные альтернативы синтетическим материалам, которые уже стали привычными. Движение за здоровый, натуральный образ жизни и осознанное потребление распространяется по миру, в котором конопля заслуженно становится символом экологии и природной пользы.
Последние десятилетия в странах Европы и Северной Америки конопля обретает второе рождение. Мир, нуждающийся в натуральных материалах, вспоминает, что первые бумажные деньги (Китай, 11 век) и первые печатные библии (Германия, 15 век) были произведена именно из конопляных волокон, ровно как и первые джинсы. И даже корпус первого автомобиля Форда был изготовлен из конопляного пластика, и рассчитывалось, что он будет ездить на конопляном биотопливе. При этом гектар конопли вырастает за 3−4 месяца и дает в 4 раза больше целлюлозы, чем гектар леса, который растет минимум 5 лет. В отличие от хлопка, который требует не одну тонну пестицидов и воды, конопля растет естественным образом без использования химикатов, при этом довольствуется сравнительно небольшим поливом. Прочность конопляной костры позволяет изготавливать крепкий, биоразлагаемый пластик, из которого уже строят самолеты (корпусная часть) и даже энергоэффективные дома.
Учитывая такие удивительные свойства конопли, европейские и североамериканские производители активно разрабатывают новые технологии для конопляной индустрии. Бумага, текстиль, стройматериалы, топливо, косметика, пищевые продукты, медикаменты из конопли наполняют заграничные рынки и постепенно начинают входить в ежедневный обиход.
А ЧТО В РОССИИ?
В России конопляная индустрия начала возрождение в 2007 году, когда правительство разрешило выращивать технические сорта конопли.
Пионером в пищевой промышленности стала компания «Конопель». В 2013 году ее основатель Андрей Кузин наткнулся на статью, посвященную истории этого уникального растения, а также огромному количеству ценных продуктов, которые можно из нее произвести. Но это еще не все.
Команда «Конопели» разделяет жизненные принципы и философию «не навреди! », которые распространяются как на потребителя продукции, так и на окружающую среду.
Поэтому интерес к необычной культуре разгорелся еще сильнее, когда основатель компании узнал, что конопля экологична в выращивании. Отрицательный углеродный след говорит о том, что конопля поглощает в четыре раза больше углекислого газа, чем «легкие планеты» — деревья. Она восстанавливает почвы — растение может достигать 2−3 метров в высоту, по мере развития теряя нижние листья, которые натуральным путем удобряют почву. Длинная корневая система конопли вытягивает питательные вещества из глубоких слоев почвы и фиксирует их, поэтому она способна восстанавливать почвы, истощенные агрессивным земледелием. А еще конопля — это по сути сорняк, у нее огромная тяга к жизни, и для получения хорошего урожая не требуется внесение химических удобрений и использование пестицидов. В результате получается 100% органический продукт, что не так часто встретишь на полках современных магазинов.
«Конопель» видит своей миссией возрождение культуры потребления продуктов из конопли. И вот почему.
«Я ТЕБЯ СЪЕМ»
Все сомнения окончательно исчезли, когда Андрей узнал о пищевой ценности «сорняка». Конопляное семя — основу всей производственной линейки компании — небезосновательно называют российским суперфудом. Семена отличаются повышенным количеством питательных веществ, и, в отличие от семян чиа или спирулины, выращены на российской земле. Поэтому конопля так охотно усваивается организмом — это традиционная пища русского народа.
Компания тщательно следит за качеством изготавливаемой продукции. В процессе производства отбираются лучшие семена в несколько этапов: происходит очищение от мусора, пыли, травинок, вороха, а также пустотелых семян. После происходит калибровка по размеру, в результате которой отбираются самые крупные семена.
Из семени извлекается ядро — квинтэссенция питательных веществ — белков, ненасыщенных жирных кислот Омега-3 и -6, витаминов групп В, Е, бета-каротина, калия, магния, фосфора, цинка. Бережная технология механического лузжирования (без химической и термической обработки) позволяет извлекать ядро из семени, сохраняя все полезные свойства.
Из ядра производится конопляное масло по принципу холодного отжима. Тщательный отбор при подготовке сырья позволяет получить чистейшее масло: без примесей, с благородным цветом и ореховым вкусом. Одно из наиболее ценных свойств конопляного масла холодного отжима — это содержание Омега -3 и -6 в идеальной для человека пропорции 1 к 3.
Конопляный протеин «Коноплин» — последний в цепочке продуктов. Его производят из жмыха ядер, в котором содержится до 50% полноценного, легко усвояемого растительного белка. Это — идеальная пищевая добавка для людей, придерживающихся вегетарианской диеты.
«В России у конопли богатая история и перспективное будущее, — уверен Андрей. — Уже сегодня уровень осознанности наших соотечественников повышается; потребитель стремится включить в свой рацион больше полезных, органических эко-продуктов. С развитием конопляной индустрии, я уверен, начнут появляться новые технологии, и уже в ближайшем будущем мы сможем носить конопляную одежду, писать на конопляной бумаге, ездить на конопляном биотопливе, лечиться конопляными лекарствами, окружая себя натуральными продуктами и поддерживая тонкий экологический баланс окружающей среды».