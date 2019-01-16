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Сосна Ламберта из Тосканы — самая высокая в Европе. Фото: monumentaltrees.com
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Желтая сосна из сада при замке Поуис в Уэльсе занимает второе место в рейтинге. Фото: monumentaltrees.com
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Черная сосна из национального парка Дурмитор в Черногории — «бронза» в списке самых высоких сосен Европы. Фото: monumentaltrees.com
Самые высокие сосны Европы
Возраст сосны составляет примерно 130-140 лет.
Ближайший конкурент сосны Ламберта из Валломброзы произрастает в саду у замка Поуис (Powis Castle) в Уэльсе (вторая фотография в галерее). Это уже другой вид – желтая сосна; согласно произведенным в 2018 году измерениям, ее высота составляет ровно 48 метров. При этом дерево продолжает расти, набирая примерно 30 сантиметров в год, и таким образом через несколько лет может стать новым рекордсменом Европы.
Третье место в списке самых высоких сосен Старого Света занимает черная сосна из национального парка Дурмитор в Черногории (третья фотография в галерее). Высота дерева составляет 47,4 метра, последнее измерение производилось в 2012 году. Возраст сосны составляет не менее 320 лет.
Самая же высокая сосна в мире растет в Орегоне, США – и европейским соснам до нее очень далеко.
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