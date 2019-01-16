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  • Самые высокие сосны Европы
    Сосна Ламберта из Тосканы — самая высокая в Европе. Фото: monumentaltrees.com
  • Самые высокие сосны Европы
    Желтая сосна из сада при замке Поуис в Уэльсе занимает второе место в рейтинге. Фото: monumentaltrees.com
  • Самые высокие сосны Европы
    Черная сосна из национального парка Дурмитор в Черногории — «бронза» в списке самых высоких сосен Европы. Фото: monumentaltrees.com
Растения

Самые высокие сосны Европы

Все три сосны относятся к разным видам: сосна Ламберта, желтая и черная.
National Geographic Россия
16 января 2019 в 12:49
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Самая высокая сосна в Европе принадлежит к виду сосна Ламберта и растет в одном из семи дендрариев лесной долины Валломброза неподалеку от города Реджелло в итальянской провинции Тоскана. Последний замер производился Giant Trees Foundation в 2016 году – высота дерева составила 51,6 метра.

Возраст сосны составляет примерно 130-140 лет.

Ближайший конкурент сосны Ламберта из Валломброзы произрастает в саду у замка Поуис (Powis Castle) в Уэльсе (вторая фотография в галерее). Это уже другой вид – желтая сосна; согласно произведенным в 2018 году измерениям, ее высота составляет ровно 48 метров. При этом дерево продолжает расти, набирая примерно 30 сантиметров в год, и таким образом через несколько лет может стать новым рекордсменом Европы.

Третье место в списке самых высоких сосен Старого Света занимает черная сосна из национального парка Дурмитор в Черногории (третья фотография в галерее). Высота дерева составляет 47,4 метра, последнее измерение производилось в 2012 году. Возраст сосны составляет не менее 320 лет.

Самая же высокая сосна в мире растет в Орегоне, США – и европейским соснам до нее очень далеко.

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