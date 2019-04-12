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Как провожают пароходы: карта судоходства в реальном времени
В интернете существует множество сервисов, позволяющих в режиме реального времени следить за природными явлениями или перемещением объектов. В числе последних — морские суда, движение которых фиксируется на карте Marinetraffic.
Анастасия Баринова
12 апреля 2019 в 20:09
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Развитие технологий делает возможным наблюдение за самыми разными событиями, находясь на любом расстоянии от них. В числе наиболее популярных сервисов – Flight Radar, показывающий полеты самолетов по всему миру.
Существуют интерактивные карты землетрясений, загрязнения воздуха и других явлений. Компания Marinetraffic предлагает проследить за перемещением судов по всему Мировому океану. На карте представлены все суда, оснащенные автоматической идентификационной системой (AIS Automatic Identification System); на обновление информации, в зависимости от ряда факторов, требуется различное время: от пары минут до нескольких часов.
Посмотрите, какие суда сейчас находятся к вам ближе всего, откуда и куда они плывут.
Существуют интерактивные карты землетрясений, загрязнения воздуха и других явлений. Компания Marinetraffic предлагает проследить за перемещением судов по всему Мировому океану. На карте представлены все суда, оснащенные автоматической идентификационной системой (AIS Automatic Identification System); на обновление информации, в зависимости от ряда факторов, требуется различное время: от пары минут до нескольких часов.
Посмотрите, какие суда сейчас находятся к вам ближе всего, откуда и куда они плывут.