  • Как провожают пароходы: карта судоходства в реальном времени
  • Как провожают пароходы: карта судоходства в реальном времени
    Фото: Marinetraffic.com
Жизнь планеты

Как провожают пароходы: карта судоходства в реальном времени

В интернете существует множество сервисов, позволяющих в режиме реального времени следить за природными явлениями или перемещением объектов. В числе последних — морские суда, движение которых фиксируется на карте Marinetraffic.
Анастасия Баринова
12 апреля 2019 в 20:09
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Развитие технологий делает возможным наблюдение за самыми разными событиями, находясь на любом расстоянии от них. В числе наиболее популярных сервисов – Flight Radar, показывающий полеты самолетов по всему миру.

Существуют интерактивные карты землетрясений, загрязнения воздуха и других явлений. Компания Marinetraffic предлагает проследить за перемещением судов по всему Мировому океану. На карте представлены все суда, оснащенные автоматической идентификационной системой (AIS Automatic Identification System); на обновление информации, в зависимости от ряда факторов, требуется различное время: от пары минут до нескольких часов.
  • Как провожают пароходы: карта судоходства в реальном времени
    Фото: Marinetraffic.com
Изображения доступны в виде обычной карты, спутниковой, а также в формате OpenStreetMap; есть фотографии, информация о портах, возможность поиска с учетом различных фильтров и многое другое. Помимо данных, поступающих автоматически, в развитии сервиса участвуют и сами моряки, вносящие сведения о своих плавательных средствах.

 Посмотрите, какие суда сейчас находятся к вам ближе всего, откуда и куда они плывут.

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