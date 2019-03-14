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14 марта — День Пи и день рождения Альберта Эйнштейна. Фото: Jason Tester Guerrilla Futures/Flickr.com
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Праздничное шествие во главе с Ларри Шоу. Фото: Gayle Laird/Exploratorium
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Праздничное шествие во главе с Ларри Шоу. Фото: Gayle Laird/Exploratorium
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Праздничное шествие во главе с Ларри Шоу. Фото: Gayle Laird/Exploratorium
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Праздничное шествие во главе с Ларри Шоу. Фото: Gayle Laird/Exploratorium
День числа Пи: что и как отмечают 14 марта
Международный день числа Пи отмечают в день рождения Эйнштейна — 14 марта. Эта дата, записанная в формате месяц/день, образует всем знакомую комбинацию: 3,14.
Николай Кулапов
14 марта 2019 в 19:02
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Самые ревностные ученые в этот день смотрят на часы в ожидании, когда стрелки покажут 1 час 59 минут и 26 секунд. Это дополнит последовательность до восьмой цифры: 3,1415926.
День Пи был придуман 30 лет назад физиком Ларри Шоу, сотрудником научного музея Эксплораториум, что находится в Сан-Франциско. Из года в год этот ученый, провозглашенный Принцем Пи, возглавлял праздничное шествие в стенах музея – до самой своей смерти в августе 2017. Парад выглядел примерно так:
Принять участие в параде может каждый – но для этого понадобится взять табличку с числом и занять соответствующее место в колонне. Праздник сопровождается приготовлением и поеданием пирогов: в английском языке название числа Пи звучит как «пай» – то есть «пирог». Кстати, 12 марта 2009 года этот праздник был официально учрежден нижней палатой Конгресса США.
Число Пи – это отношение длины окружности к ее диаметру. Бесконечная череда цифр, следующая после запятой, еще в древности привлекала внимание математиков и физиков, а в наше время интерес к числу Пи разделяют компьютерные энтузиасты, мнемонисты и даже музыканты. Символ – греческую букву «пи» – предложил британский математик Уильям Джонс в 1706, а швейцарский ученый Леонард Эйлер подхватил эту идею.
Праздничное оформление во дворе музея «Эксплораториум».
История вычислений
За две тысячи лет до нашей эры жители древнего Вавилона считали Пи равным 3,125. Благодаря папирусу Ахмеса, написанному за 1650 лет до Рождества Христова, нам известно значение Пи в древнем Египте: 3,16045. Архимед, живший в III веке до н.э., определил Пи как 3,1418.
Спустя века, в 1949 году, один из первых компьютеров – американский ENIAC – определил 2037 цифры, входящие в число Пи. Для выполнения всех операций ему потребовалось 70 часов. Шестьдесят четыре года спустя двумя энтузиастами Александром Йи и Сигэру Кондо был создан компьютер, вычисливший более 12 триллионов знаков после запятой. Подсчет занял 94 дня. Сегодня для “бытовых” калькуляций подойдут приложения из App Store или Google Play. С их помощью наши смартфоны могут “сосчитать” Пи до отметки в несколько миллионов знаков.
Наши современники соревнуются в запоминании числа Пи. В соответствии с “Книгой рекордов Гиннесса”, мировое первенство удерживает индиец Раджвир Мина, назвавший 70 000 знаков в марте прошлого года. The Guardian пишет о неофициальном рекорде японца Акиры Харагучи, который воспроизвел Пи до 111 700-й цифры за 16 часов и 30 минут. Сам рекордсмен относится к процессу запоминания как к медитации, а проговаривание цифр уподобляет пению буддистских мантр.
Интересен еще один подход к числу Пи, который применил популярный на YouTube пианист Дэвид Макдоналд: музыкант перевел последовательность чисел в ноты и сыграл их. Для этого назначил звукоряд гармонического ля-минора цифрам от 0 до 9, а затем “транспонировал” последовательность цифр в мелодию. Оставалось подобрать аккомпанемент.
День Пи был придуман 30 лет назад физиком Ларри Шоу, сотрудником научного музея Эксплораториум, что находится в Сан-Франциско. Из года в год этот ученый, провозглашенный Принцем Пи, возглавлял праздничное шествие в стенах музея – до самой своей смерти в августе 2017. Парад выглядел примерно так:
Принять участие в параде может каждый – но для этого понадобится взять табличку с числом и занять соответствующее место в колонне. Праздник сопровождается приготовлением и поеданием пирогов: в английском языке название числа Пи звучит как «пай» – то есть «пирог». Кстати, 12 марта 2009 года этот праздник был официально учрежден нижней палатой Конгресса США.
Число Пи – это отношение длины окружности к ее диаметру. Бесконечная череда цифр, следующая после запятой, еще в древности привлекала внимание математиков и физиков, а в наше время интерес к числу Пи разделяют компьютерные энтузиасты, мнемонисты и даже музыканты. Символ – греческую букву «пи» – предложил британский математик Уильям Джонс в 1706, а швейцарский ученый Леонард Эйлер подхватил эту идею.
Праздничное оформление во дворе музея «Эксплораториум».
История вычислений
За две тысячи лет до нашей эры жители древнего Вавилона считали Пи равным 3,125. Благодаря папирусу Ахмеса, написанному за 1650 лет до Рождества Христова, нам известно значение Пи в древнем Египте: 3,16045. Архимед, живший в III веке до н.э., определил Пи как 3,1418.
Спустя века, в 1949 году, один из первых компьютеров – американский ENIAC – определил 2037 цифры, входящие в число Пи. Для выполнения всех операций ему потребовалось 70 часов. Шестьдесят четыре года спустя двумя энтузиастами Александром Йи и Сигэру Кондо был создан компьютер, вычисливший более 12 триллионов знаков после запятой. Подсчет занял 94 дня. Сегодня для “бытовых” калькуляций подойдут приложения из App Store или Google Play. С их помощью наши смартфоны могут “сосчитать” Пи до отметки в несколько миллионов знаков.
Наши современники соревнуются в запоминании числа Пи. В соответствии с “Книгой рекордов Гиннесса”, мировое первенство удерживает индиец Раджвир Мина, назвавший 70 000 знаков в марте прошлого года. The Guardian пишет о неофициальном рекорде японца Акиры Харагучи, который воспроизвел Пи до 111 700-й цифры за 16 часов и 30 минут. Сам рекордсмен относится к процессу запоминания как к медитации, а проговаривание цифр уподобляет пению буддистских мантр.
Интересен еще один подход к числу Пи, который применил популярный на YouTube пианист Дэвид Макдоналд: музыкант перевел последовательность чисел в ноты и сыграл их. Для этого назначил звукоряд гармонического ля-минора цифрам от 0 до 9, а затем “транспонировал” последовательность цифр в мелодию. Оставалось подобрать аккомпанемент.