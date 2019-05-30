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В Осло запустили беспилотные электробусы — и дали им имена!
Общественный транспорт норвежской столицы вышел на новый уровень.
Запуску электробусов предшествовал тестовый период, когда машины собирали информацию о маршруте и анализировали ситуацию на дорогах. Несмотря на то, что водителей в автобусах нет, в салоне обязательно присутствует сотрудник транспортной компании – городского оператора общественного транспорта.
По плану городских властей, к 2050 году в Осло должны выйти на нулевой уровень выброса парниковых газов. Запуск электробусов – одна из мер для достижения этой цели. В течение лета количество маршрутов (и соответственно электробусов) должно увеличиться.