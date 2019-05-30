Жизнь планеты

В Осло запустили беспилотные электробусы — и дали им имена!

Общественный транспорт норвежской столицы вышел на новый уровень.
Visit Norway
30 мая 2019 в 13:00
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  • В Осло запустили беспилотные электробусы — и дали им имена!
    Фото: Visit Norway
Электробусы, получившие имена Уда и Мадс, курсируют по маршруту №35, проходящему вдоль побережья Осло-фьорда. Стартовая точка – городская ратуша, затем они проезжают мимо крепости Акерсхюс, делают остановку у круизного терминала и доезжают до Виппетанген, южной оконечности полуострова Акерснес в центре норвежской столицы.

Запуску электробусов предшествовал тестовый период, когда машины собирали информацию о маршруте и анализировали ситуацию на дорогах. Несмотря на то, что водителей в автобусах нет, в салоне обязательно присутствует сотрудник транспортной компании – городского оператора общественного транспорта.

По плану городских властей, к 2050 году в Осло должны выйти на нулевой уровень выброса парниковых газов. Запуск электробусов – одна из мер для достижения этой цели. В течение лета количество маршрутов (и соответственно электробусов) должно увеличиться.

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