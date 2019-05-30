  • Красота Женщины и Планеты: празднуем 60-летний юбилей Ив Роше вместе!
    Фото: Ив Роше
  • Красота Женщины и Планеты: празднуем 60-летний юбилей Ив Роше вместе!
    С 2010 по 2015 годы с помощью Ив Роше на Алтае и в Архангельской области было высажено 5 миллионов деревьев. К 2020 году это число увеличится еще на 3,5 миллиона. Фото: Андрей Каменев
  • Красота Женщины и Планеты: празднуем 60-летний юбилей Ив Роше вместе!
    Красота природы элегантно переплетается с главным девизом марки — Act Beautiful Фото: Андрей Каменев
Жизнь планеты

Красота Женщины и Планеты: празднуем 60-летний юбилей Ив Роше вместе!

Когда в 1959 году 30-летний уроженец французской коммуны Ля Гасийи основал небольшую компанию по производству косметических товаров, он вряд ли предполагал, что со временем его имя превратится в один из самых узнаваемых мировых брендов. Сегодня Ив Роше не просто стойко ассоциируется с выдающейся зеленой косметикой, но и продолжает приучать своих потребителей к экологической ответственности и концепции осознанного потребления.
Партнерский материал
30 мая 2019 в 17:19
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Для Ив Роше – как самого основателя, так и его детища в глобальном масштабе – растения изначально служили главным и неизменным источником вдохновения, а уважение и настоящий трепет перед природой стали залогом большого успеха. Дело Ив Роше продолжает жить и после его смерти: для созданной им компании защита биоразнообразия и зеленые принципы во всех аспектах работы и жизни остаются главными приоритетами.

Только вдумайтесь в эти цифры: с 2007 года в рамках программы «Озеленим планету вместе» Ив Роше удалось всего за пять лет высадить 50 миллионов (!) деревьев по всему миру, 5 миллионов из которых сегодня растут на Алтае и в Архангельской области. Останавливаться на достигнутом в компании не стали и программа получила сиквел: до 2020 года число высаженных деревьев вырастет вдвое. Россия снова не осталась в стороне: в ходе этого не имеющего аналогов зеленого флешмоба мы с вами получим еще 3,5 миллиона деревьев, а по всей планете на данный момент высажено уже почти 88 миллионов.

  • Красота Женщины и Планеты: празднуем 60-летний юбилей Ив Роше вместе!
    Фото: Кирилл Самурский

«Озеленим планету вместе» – самое масштабное, но далеко не единственное подтверждение того, что в цветах Ив Роше зеленый доминирует не просто так. Только в XXI веке фонд Ив Роше основал и поддерживал десятки ботанических садов, дендрариев и других зеленых островков по всей планете. В их числе – знаменитый «Аптекарский огород», старейший ботанический сад Москвы. В 2006 году Ив Роше стал первой компанией, заменившей пластиковые пакеты на экосумки. А с 2001 года в рамках премии «Земля Женщин» (Terre de Femmes) более 400 женщин из 50 стран получили внушительные гранты на развитие своих экопроектов; среди них – 33 участницы из России. Таким образом кредо Ив Роше остается неизменным все 60 лет – возвращать природе все то, что она так щедро нам дарит.

  • Красота Женщины и Планеты: празднуем 60-летний юбилей Ив Роше вместе!

Хартия и главный modus operandi Ив Роше гласит: работа с растениями возможна только в том случае, если ни само растение, ни любой из окружающих его и взаимодействующих с ним видов не подвергается угрозе. Именно поэтому любые действия в жизненном цикле продукта строго регламентированы – от старта исследований до поставки готового сырья. Возможно, отсюда и растут корни одного из главных принципов сотрудников компании: какого бы прогресса ни достигала наука, он неизменно служит доказательством совершенства Природы.

Частичка зеленого мира Ив Роше откроется 8 июня в московском парке Сокольники, где пройдет экофестиваль «Красота в действии». Название выбрано не случайно: Act Beautiful – многолетний слоган Ив Роше, в котором всего в двух словах воплощены все главные убеждения и стремления марки.

На фестивале вас ждут: 

мастер-классы от специалистов Ив Роше; 

йога и активные тренировки; 

создание экомультфильмов вместе с «Союзмультфильмом»; 

знакомство с концепцией осознанного потребления; 

экоинсталляция от «NG-Россия» (готовьте ваши Инстаграмы!); 

развлекательная программа для всех возрастов. 

Ждем вас 8 июня в Сокольниках. Вместе мы сделаем планету лучше – присоединяйтесь.



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