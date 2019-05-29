  • Прыжок в фонтан Треви обошелся туристу в 450 евро
    Треви, самый крупный и популярный у туристов фонтан итальянской столицы Фото: Pixabay
  • Прыжок в фонтан Треви обошелся туристу в 450 евро
    Элементы фасада фонтана Треви Фото: gnuckx/Flickr.com
Жизнь планеты

Прыжок в фонтан Треви обошелся туристу в 450 евро

Возможно, это было самое дорогое купание в его жизни.
Интерфакс
29 мая 2019 в 13:30
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26-летний американский турист оштрафован на 450 евро за то, что залез в фонтан Треви, одну из самых популярных достопримечательностей Рима, сообщает Wanted in Rome. По словам мужчины, он не знал, что купание в римских фонтанах преследуется по закону. При этом он также не мог вспомнить, где расположен его отель.

450 евро – стандартный размер штрафа за купание в фонтане Треви. В 2018 году такую же сумму взыскали с одного российского туриста, двух американцев и паре из Канады.

Фонтан Треви, выполненный в стиле барокко, был построен в середине XVIII века архитектором Николой Сальви. В высоту он достигает 25,9 метра, в ширину – 19,8 метра, примыкая к фасаду палаццо Поли.


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