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Пластиковые пакеты запрещены в Танзании
Наиболее прогрессивными ревнителями экологии оказываются вовсе не самые богатые и развитые страны. Парадокс?
29 мая 2019 в 08:44
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вступает в силу запрет на пластиковые сумки: их нельзя будет использовать, хранить, продавать, а также ввозить в страну или экспортировать.
Всех вылетающих в страну заранее попросят достать из багажа пластиковые пакеты, а по прибытии с ними придётся расстаться на специальных стойках в аэропортах. Будьте готовы к досмотру вещей – новый закон планируют блюсти со всей тщательностью.
Впрочем, за пластиковую косметичку на «зиплоке» ругать не будут – запрет касается именно одноразовых пакетов. Ещё исключения будут делать для медикаментов, а также сельскохозяйственных и промышленных принадлежностей.
Закон был принят не вдруг. Месяцем раньше премьер Танзании Кассим Маджалива сообщил, что магазинах больше не будет полиэтиленовых пакетов для покупок.
А ещё с 2016 в стране запретили алкоголь в мягких пластиковых упаковках-пакетиках (наподобие тех пакетов, в которых разливают молоко). Этот закон защищал и экологию, и нравственность: главными покупателями этих напитков были школьники и студенты, которые попросту выбрасывали пакеты, употребив содержимое.
Одна из главных причин для радикального запрета 2019 года – пластиковый мусор в почве: он не даёт осадкам впитываться в землю и стекать водоемы. В итоге вода накапливается на полях, угрожая наводнениями и неурожаями (посевы не могут взойти на залитых водой территориях).
От лица правительства вице-президент Самия Сулуху выразила надежду, что гости страны «согласятся перенести небольшие неудобства, которые продиктованы необходимостью сберечь климат, чистоту и красоту страны».
Танзания – не единственная страна, которая сдерживает использование пластика санкциями.
С 2017 года в соседней Кении за использование пакета можно получить 4 года тюрьмы или штраф 40 000 долларов.
Руанда метит в звание «страны без пластика», а её столица Кигали считается едва ли не самой чистой на всём континенте – всё благодаря давнему (ещё с 2008 года!) запрету.
Похожие меры принимали ещё и на востоке Африки – Эритрее, и на юге – в ЮАР, а также в Австралии, Италии и Китае.
Ещё в 2002 Бангладеш запретил пакеты из тонкого пластика из-за того, что те закупоривали канализации и дренажные каналы.
Всех вылетающих в страну заранее попросят достать из багажа пластиковые пакеты, а по прибытии с ними придётся расстаться на специальных стойках в аэропортах. Будьте готовы к досмотру вещей – новый закон планируют блюсти со всей тщательностью.
Впрочем, за пластиковую косметичку на «зиплоке» ругать не будут – запрет касается именно одноразовых пакетов. Ещё исключения будут делать для медикаментов, а также сельскохозяйственных и промышленных принадлежностей.
Закон был принят не вдруг. Месяцем раньше премьер Танзании Кассим Маджалива сообщил, что магазинах больше не будет полиэтиленовых пакетов для покупок.
А ещё с 2016 в стране запретили алкоголь в мягких пластиковых упаковках-пакетиках (наподобие тех пакетов, в которых разливают молоко). Этот закон защищал и экологию, и нравственность: главными покупателями этих напитков были школьники и студенты, которые попросту выбрасывали пакеты, употребив содержимое.
Одна из главных причин для радикального запрета 2019 года – пластиковый мусор в почве: он не даёт осадкам впитываться в землю и стекать водоемы. В итоге вода накапливается на полях, угрожая наводнениями и неурожаями (посевы не могут взойти на залитых водой территориях).
От лица правительства вице-президент Самия Сулуху выразила надежду, что гости страны «согласятся перенести небольшие неудобства, которые продиктованы необходимостью сберечь климат, чистоту и красоту страны».
Official government notice to travelers planning to visit Tanzania in the wake of plastic bags ban. pic.twitter.com/uyOcJ3b7W4— January Makamba (@JMakamba) 15 мая 2019 г.
Танзания – не единственная страна, которая сдерживает использование пластика санкциями.
С 2017 года в соседней Кении за использование пакета можно получить 4 года тюрьмы или штраф 40 000 долларов.
Руанда метит в звание «страны без пластика», а её столица Кигали считается едва ли не самой чистой на всём континенте – всё благодаря давнему (ещё с 2008 года!) запрету.
Похожие меры принимали ещё и на востоке Африки – Эритрее, и на юге – в ЮАР, а также в Австралии, Италии и Китае.
Ещё в 2002 Бангладеш запретил пакеты из тонкого пластика из-за того, что те закупоривали канализации и дренажные каналы.