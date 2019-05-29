Жизнь планеты

Пластиковые пакеты запрещены в Танзании

Наиболее прогрессивными ревнителями экологии оказываются вовсе не самые богатые и развитые страны. Парадокс?
29 мая 2019 в 08:44
1299
  • Пластиковые пакеты запрещены в Танзании
    Замусоренная река в Найроби (столице соседней Кении). Фото: GRID Arendal
С 1 июня 2019 года в Танзании вступает в силу запрет на пластиковые сумки: их нельзя будет использовать, хранить, продавать, а также ввозить в страну или экспортировать.

Всех вылетающих в страну заранее попросят достать из багажа пластиковые пакеты, а по прибытии с ними придётся расстаться на специальных стойках в аэропортах. Будьте готовы к досмотру вещей – новый закон планируют блюсти со всей тщательностью.

Впрочем, за пластиковую косметичку на «зиплоке» ругать не будут – запрет касается именно одноразовых пакетов. Ещё исключения будут делать для медикаментов, а также сельскохозяйственных и промышленных принадлежностей.

Закон был принят не вдруг. Месяцем раньше премьер Танзании Кассим Маджалива сообщил, что магазинах больше не будет полиэтиленовых пакетов для покупок.

А ещё с 2016 в стране запретили алкоголь в мягких пластиковых упаковках-пакетиках (наподобие тех пакетов, в которых разливают молоко). Этот закон защищал и экологию, и нравственность: главными покупателями этих напитков были школьники и студенты, которые попросту выбрасывали пакеты, употребив содержимое.

Одна из главных причин для радикального запрета 2019 года – пластиковый мусор в почве: он не даёт осадкам впитываться в землю и стекать водоемы. В итоге вода накапливается на полях, угрожая наводнениями и неурожаями (посевы не могут взойти на залитых водой территориях).

От лица правительства вице-президент Самия Сулуху выразила надежду, что гости страны «согласятся перенести небольшие неудобства, которые продиктованы необходимостью сберечь климат, чистоту и красоту страны».




Танзания – не единственная страна, которая сдерживает использование пластика санкциями.

С 2017 года в соседней Кении за использование пакета можно получить 4 года тюрьмы или штраф 40 000 долларов.

Руанда метит в звание «страны без пластика», а её столица Кигали считается едва ли не самой чистой на всём континенте – всё благодаря давнему (ещё с 2008 года!) запрету. 

Похожие меры принимали ещё и на востоке Африки – Эритрее, и на юге – в ЮАР, а также в Австралии, Италии и Китае. 

  Ещё в 2002 Бангладеш запретил пакеты из тонкого пластика из-за того, что те закупоривали канализации и дренажные каналы.

Тоже интересно

Полный желудок пластика: как погибла беременная самка кита?

Обсудить
СМИ2
Врач дал совет любителям шашлыка: это важно
Врач дал совет любителям шашлыка: это важно
Тоже интересно
Год без пластика: Кения подает пример всему миру
Год без пластика: Кения подает пример всему миру
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно