  • В России нашли самый крупный изумруд за 29 лет
  • В России нашли самый крупный изумруд за 29 лет
  • В России нашли самый крупный изумруд за 29 лет
Жизнь планеты

В России нашли самый крупный изумруд за 29 лет

Красавец весом 1,6 кг найден на Мариинском прииске, единственном в стране месторождении изумрудов.
Ростех
28 мая 2019 в 14:38
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Этот изумруд стал крупнейшим из обнаруженных в России с 1990 года – тогда на прииске нашли камень весом более двух кг.

Работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров. Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории («зеленый»), по сорту – к третьей (в связи с наличием природных трещин). По словам гендиректора Мариинского прииска Евгения Василевского, грани изумруда ровные, оконтурены слюдяной рубашкой, что «говорит о значительной редкости и уникальности изумруда».

Находкой уже заинтересовались покупатели. Стоимость изумруда вместе с добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн рублей.

Предприятие направит выручку от продажи изумрудов на развитие производства. Бригаде рабочих, нашедших уникальный камень, будет выписана премия.

Мариинский прииск – предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения; входит в структуру госкорпорации Ростех. Единственное в России, самое крупное в Европе и одно из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, фенакит и александриты. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды, а также 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

Официальный сайт Мариинского прииска


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