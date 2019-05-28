В России нашли самый крупный изумруд за 29 лет
Работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров. Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории («зеленый»), по сорту – к третьей (в связи с наличием природных трещин). По словам гендиректора Мариинского прииска Евгения Василевского, грани изумруда ровные, оконтурены слюдяной рубашкой, что «говорит о значительной редкости и уникальности изумруда».
Находкой уже заинтересовались покупатели. Стоимость изумруда вместе с добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн рублей.
Предприятие направит выручку от продажи изумрудов на развитие производства. Бригаде рабочих, нашедших уникальный камень, будет выписана премия.
Мариинский прииск – предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения; входит в структуру госкорпорации Ростех. Единственное в России, самое крупное в Европе и одно из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, фенакит и александриты. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды, а также 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.
Официальный сайт Мариинского прииска