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Жизнь планеты

На Москву надвигается жара

Уже к середине недели температура почти в два раза превысит средние значения для этого времени года.
Интерфакс
27 мая 2019 в 12:11
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По прогнозу Гидрометцентра России, днем во вторник, 28 мая, в Москве ожидается повышение температуры до +27 градусов Цельсия, по области – до +28 градусов. В среду и четверг столбик термометра днем покажет уже +30-32.

В пятницу 31 мая, температура снизится до 23-28 градусов, вероятность дождя усилится.

В среднем, в последнюю неделю мая в Москве температура держится на уровне +16-17 градусов Цельсия: 19 днем и 14 ночью.


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