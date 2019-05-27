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На Москву надвигается жара
Уже к середине недели температура почти в два раза превысит средние значения для этого времени года.
По прогнозу Гидрометцентра России, днем во вторник, 28 мая, в Москве ожидается повышение температуры до +27 градусов Цельсия, по области – до +28 градусов. В среду и четверг столбик термометра днем покажет уже +30-32.
В пятницу 31 мая, температура снизится до 23-28 градусов, вероятность дождя усилится.
В среднем, в последнюю неделю мая в Москве температура держится на уровне +16-17 градусов Цельсия: 19 днем и 14 ночью.