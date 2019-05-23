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Уроки счастья: новый курс от Бристольского университета
Нововведение должно предотвратить самоубийства среди студентов.
Анастасия Баринова
23 мая 2019 в 14:40
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Важность психического здоровья часто недооценивают: люди, переживающие тяжелую душевную травму или стресс, могут услышать от окружающих советы «заняться делом» и другие высказывания, обесценивающие проблему. В результате человек, утративший хорошее настроение, замыкается в себе и может принять решение расстаться с жизнью. Обратив внимание на эту ситуацию, психологи предложили учить молодых людей счастью.
Инициативу начали несколько университетов: одним из них стал Бристольский, где за последние три года умерли или покончили с собой 12 студентов. Все они были физически здоровы, и администрация учебного заведения разработала экспериментальный курс счастья, куда сразу же записалось 400 учащихся даже несмотря на то, что занятия были факультативными и не учитывались в системе образовательных баллов.
Нововведение хорошо себя зарекомендовало, и теперь новый 12-недельный курс в сентябре будет официально введен в учебную программу. Его инициаторы ожидают, что слушателями станут не только будущие психологи, но и студенты всех факультетов. Занятия будет вести профессор психологии Брюс Худ (Bruce Hood), который объяснит, что такое счастье, связано ли оно с генетикой и культурой, как достичь гармонии с собой и окружающим миром.
Учащимся будут предложены задания, которые они будут выполнять в течение семи дней, а затем делиться результатами. Практика включает в себя увеличение часов сна, медитацию, совершение добрых дел и выражение благодарности людям.
Ранее схожую программу разработали специалисты Йельского университета, и на участие в ней записался каждый четвертый студент. Это показывает, насколько молодым людям важно найти свое место в жизни без ненависти к ней. Одновременно был запущен онлайн-курс, заинтересовавший десятки тысяч человек по всему миру. Профессор Лори Сантос (Laurie Santos), которая ведет эти занятия, получает много отзывов, где люди рассказывают, насколько понимание всех аспектов счастья изменило их жизнь к лучшему.
А пока в Великобритании и США преподают счастье, в ОАЭ уже три года работает ни много ни мало министр счастья. И это женщина.
Инициативу начали несколько университетов: одним из них стал Бристольский, где за последние три года умерли или покончили с собой 12 студентов. Все они были физически здоровы, и администрация учебного заведения разработала экспериментальный курс счастья, куда сразу же записалось 400 учащихся даже несмотря на то, что занятия были факультативными и не учитывались в системе образовательных баллов.
Нововведение хорошо себя зарекомендовало, и теперь новый 12-недельный курс в сентябре будет официально введен в учебную программу. Его инициаторы ожидают, что слушателями станут не только будущие психологи, но и студенты всех факультетов. Занятия будет вести профессор психологии Брюс Худ (Bruce Hood), который объяснит, что такое счастье, связано ли оно с генетикой и культурой, как достичь гармонии с собой и окружающим миром.
Учащимся будут предложены задания, которые они будут выполнять в течение семи дней, а затем делиться результатами. Практика включает в себя увеличение часов сна, медитацию, совершение добрых дел и выражение благодарности людям.
Ранее схожую программу разработали специалисты Йельского университета, и на участие в ней записался каждый четвертый студент. Это показывает, насколько молодым людям важно найти свое место в жизни без ненависти к ней. Одновременно был запущен онлайн-курс, заинтересовавший десятки тысяч человек по всему миру. Профессор Лори Сантос (Laurie Santos), которая ведет эти занятия, получает много отзывов, где люди рассказывают, насколько понимание всех аспектов счастья изменило их жизнь к лучшему.
А пока в Великобритании и США преподают счастье, в ОАЭ уже три года работает ни много ни мало министр счастья. И это женщина.