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Как уберечь виноградники от заморозков? Зажечь 300 факелов!
Виноградные лозы крайне уязвимы к перепадам температур, и люди нашли решение.
Анастасия Баринова
23 мая 2019 в 11:22
Нынешней весной поля Южного Тироля выглядят невероятно красочно: среди виноградных полей горят факелы, призванные защитить уязвимые к переменам климата растения от необычных для этого времени года холодов.
В начале мая в Италии и ряде традиционно теплых европейских регионов температура воздуха опустилась до -2 °C. В обычных условиях это означало бы гибель урожая винограда. Однако 300 факелов, размещенных на территории 1 га, способны нагреть окружающий воздух как минимум на три градуса – и на огромных территориях запылали огни.
К сожалению, это не спасло положение повсеместно: для винограда критической является температура -1 °C, а в некоторых регионах майские заморозки показали рекордные значения на уровне -6… -9 °C. Виноделы оценивают убытки в миллионы евро.
Аналогичным образом французские виноделы спасали свои хозяйства в апреле.
Узнайте, как изменение климата отражается на производстве кофе.
В начале мая в Италии и ряде традиционно теплых европейских регионов температура воздуха опустилась до -2 °C. В обычных условиях это означало бы гибель урожая винограда. Однако 300 факелов, размещенных на территории 1 га, способны нагреть окружающий воздух как минимум на три градуса – и на огромных территориях запылали огни.
К сожалению, это не спасло положение повсеместно: для винограда критической является температура -1 °C, а в некоторых регионах майские заморозки показали рекордные значения на уровне -6… -9 °C. Виноделы оценивают убытки в миллионы евро.
Аналогичным образом французские виноделы спасали свои хозяйства в апреле.
Узнайте, как изменение климата отражается на производстве кофе.